Fran Beltrán: "Ellos han jugado una final y nosotros no"

Valencia, 2 feb (EFE).- El centrocampista del Celta de Vigo Fran Beltrán comentó, tras la derrota de su equipo ante el Valencia (2-1) en la vigésima segunda jornada de LaLiga EA Sports, que la clave fue que el conjunto local afrontó el partido como si se tratase de una final.

"La sensación no es del todo buena. Creo que llevamos un mes que no arrancamos, tenemos ocasiones, llegamos arriba pero al final otra vez cae para el otro lado y vamos a empezar a tener que ver esto como finales, porque ellos han jugado una final y nosotros no. Hay que hacer autocrítica y empezar a funcionar", indicó en declaraciones a DAZN a la conclusión del encuentro.

"Nos ha faltado un poco de todo, si ellos te ganan es porque faltan cosas, hay que mirarlo porque esto no puede pasar. Hay que empezar a ganar puntos y empezar a pensar en el Betis, que tiene que ser una final, porque tenemos que jugar cada partido como si fuera el último", añadió.

Tras esta derrota, el Celta se sitúa a cuatro puntos del descenso, pese a lo cual el capitán del equipo gallego señaló que no están "acabados ni tan mal", aunque sí reconoció que "es un toque de atención" y que el plantel debe "arrimar el hombro, trabajar y volver a la dinámica buena" que estaba teniendo. EFE