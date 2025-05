Ferrer: "Me ha sorprendido la madurez mental de Roberto (Carballés) y Pedro Martínez"

Redacción deportes, 1 feb (EFE).- El capitán del equipo español de Copa Davis, David Ferrer, ensalzó el alto nivel de juego y la madurez mental demostrada por los jugadores Pedro Martínez y Roberto Carballés, que dejaron a España a un triunfo de la victoria ante Suiza y el pase para la segunda ronda clasificatoria.

"Ha sido un día inmejorable. Además, hemos ganado en dos sets. Y la carga física siempre es importante de cara a la jornada del domingo", indicó Ferrer tras los partidos del sábado.

"No hemos ganado la eliminatoria pero hemos dado un gran paso", añadió Ferrer después de que Pedro Martínez ganara a Dominic Stricker por 6-4 y 7-6 (7) y de que Carballés se impusiera a Jerome Kym por 6-4 y 6-4.

"Tanto Roberto como Pedro lo han hecho muy bien. Me ha sorprendido para bien esa madurez mental que han tenido y comó han aguantado. Estoy muy feliz por ellos porque han dado un gran paso para el futuro", añadió Ferrer.

Por su parte, Martínez, número uno del equipo español, logró su primer triunfo en un encuentro individual con la selección española. "Nunca es fácil abrir una serie. El primer punto es uno de los más difíciles siempre", dijo Martínez.

"Esto es algo por lo que llevo trabajando toda mi vida y es una responsabilidad que hay que asumir con orgullo. Es un reto. Creo que he gestionado muy bien la situación y por eso he podido ganar", indicó el número uno español.

Roberto Carballés debutó con el equipo español en una Copa Davis. Y lo hizo con triunfo en el segundo punto individual que deja a la selección a un paso de la segunda fase. "Es una sensación increíble. Llevaba mucho tiempo esperando este momento y estoy muy feliz de haber vivido un partido así y además haber ganado".

El español reconoció que sintió nervios al principio. "Pero intenté que no se notara. Me he centrado en hacer mi trabajo, concentrarme en las cosas que podía hacer".

España tiene ahora tres opciones para redondear su triunfo en Suiza y alcanzar la segunda fase clasificatoria. El domingo arrancará con el partido de dobles con Pedro Martínez y Jaume Munar ante Dominick Stricker y Marc-Andrea Hüsler. Después se jugarán los otros dos partidos individuales previstos entre Pedro Martínez Portero y Jérôme Kym, y Roberto Carballés ante Dominick Stricker. EFE