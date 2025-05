El PP presenta una ley del suelo en el Senado para agilizar la construcción de viviendas

Madrid, 31 ene (EFE).- El PP ha registrado este viernes en el Senado una propuesta de ley del suelo con la que pretende agilizar la construcción de nuevas viviendas facilitando que el suelo se pueda convertir en urbanizable con seguridad jurídica y menos "trabas administrativas".

La vicesecretaria de Vivienda del PP, Paloma Martín, ha registrado el texto en la Cámara Alta y ante los periodistas ha explicado que su partido busca además derogar las zonas de mercado tensionado y el índice de precios de los alquileres, que considera los aspectos "más lesivos" de la ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez.

Del texto registrado ha destacado que el PP introduce el silencio positivo en la tramitación urbanística "de forma que la no emisión de informes sectoriales o de licencias en los plazos correspondientes tendrán como efecto que se entenderán como concedidos".

"Lo que hacemos es reducir los tiempos de construcción, porque vamos a reducir los tiempos en la tramitación y en la emisión de informes sectoriales y de licencias de construcción", ha explicado.

El PP pretende además reducir el tiempo de creación de nuevas viviendas de 10 a 4 años con un plan de choque y una nueva figura, la del proyecto residencial estratégico, que fue anunciada ayer por Alberto Núñez Feijóo dentro de su plan de vivienda, pero que no forma parte de la ley del suelo registrada este viernes.

El Partido Popular buscará el apoyo de otros grupos para sacar adelante su ley del suelo, que tramitará en el Senado, donde tiene mayoría absoluta, pero que debe obtener el visto bueno del Congreso de los Diputados para quedar aprobada.

La senadora y dirigente del PP ha pedido expresamente el apoyo del PSOE, tras defender que su formación ha adelantado al Gobierno en materia de vivienda y recordar que el Ejecutivo retiró del orden del día del Congreso su ley del suelo el pasado mes de mayo, por la falta de apoyo de sus socios "y para evitar otra derrota parlamentaria".

"En estos momentos no hay un solo texto del Gobierno registrado en el Congreso de los Diputados, tampoco hay ni siquiera una iniciativa del Partido Socialista registrada en el Congreso de los Diputados", ha señalado Martín, recordando que el PSOE retiró la firma de la proposición que presentó junto al PNV.

Por otra parte, ha sido crítica con el aval público de alquiler que el Gobierno ha pactado con Junts dentro del nuevo decreto del escudo social, que el PP apoyará, y que busca garantizar el pago de todas las mensualidades impagadas hasta que el propietario recupere la vivienda, los daños causados por el arrendatario y el coste de suministros.

La propuesta del PP es un seguro de impago y la diferencia radica, según Martín, en que el aval se cobra cuando se recupera el inmueble, pero el seguro se cobra de manera inmediata.

Según el PP, la medida del Gobierno sirve para aquellos que "tienen pulmón y pueden aguantar el no cobrar la renta del inquilino", pero no a quienes la necesitan para vivir o para pagar, por ejemplo, la residencia de una persona mayor. Además no ven aceptable que esos avales cubran los desperfectos ocasionados.

ml/bal