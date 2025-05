Desconfianza entre las comunidades autónomas ante convocatoria del CPFF del 26 de febrero

(Actualiza la ec4577 con información de la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana y Cantabria)

Madrid, 30 ene (EFECOM).- La mayor parte de las comunidades autónomas, en especial las que preside el PP, han reaccionado con desconfianza ante la convocatoria para el 26 de febrero próximo por parte del Ministerio de Hacienda del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que tratará, entre otros asuntos, la condonación de la deuda autonómica.

“Ya vamos tarde”, señalan desde el Gobierno extremeño (PP) y sostienen que la convocatoria del CPFF, el órgano que reúne a la vicepresidenta María Jesús Montero con los consejeros económicos, es resultado de las presiones de los barones de su partido para que el asunto se incluyera en la última Conferencia de Presidentes.

Además, de la Conferencia salió un compromiso para enero, y finalmente la cita ha quedado aplazada al 26 de febrero.

En esa línea, el ejecutivo de Castilla y León acusaba esta mañana a la ministra de estar más ocupada en mítines que en la administración de la Hacienda de España.

Desde el ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha (Cataluña y Asturias han declinado hacer declaraciones a EFE) reconocen que no es la primera vez que se aplaza una convocatoria del CPFF, pero añaden que el Gobierno no tiene resuelto "el tema de Cataluña" y sabe que no puede sacar adelante la financiación singular.

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este jueves un "sistema justo de financiación" para las comunidades autónomas, pues ha advertido: "Estamos llegando al límite de la capacidad de las autonomías para mantener lo que se ha puesto en pie durante tantos años".

Por su lado, el vicepresidente del Govern balear, Antoni Costa, se ha quejado de que “aún no se conoce la propuesta del Gobierno de España de esa financiación singular que prometió a Cataluña, tampoco su propuesta para el nuevo sistema de financiación, tampoco esa supuesta reestructuración de la deuda”.

Precisamente ese último asunto, la posible quita de deuda de las autonomías con el Estado, será uno de los tema centrales del Consejo. Fuentes del Ministerio han confirmado a EFE que no hay orden del día, pero añaden que la condonación será uno de los temas que se debatirán.

A eso ha hecho referencia también otro ejecutivo del PP, el andaluz, a través de su consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España: “La señora Montero nos quiera reunir para hacerle otro pago a su socio a cambio de unos presupuestos. Nos tememos que quien ha convocado de verdad el CPFF es Puigdemont”.

La consejera aludía así al hecho de que Cataluña está entre las autonomías más endeudadas, por lo que sería una de las más favorecidas si se acordara una quita de deuda.

Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha considerado que el aplazamiento del CPFF responde a "intereses partidistas" del PSOE y del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

A juicio de Albert, la ministra de Hacienda ha esperado a "atar" su candidatura a la presidencia de Andalucía antes de poner fecha al próximo Consejo de Política Fiscal. Y ha denunciado que se conozca la fecha, pero no el orden del día ni los asuntos a tratar.

"Lo único que sabemos es que Sánchez está negociando de forma bilateral con Cataluña", por lo que la consejera ha augurado que el Consejo será "un instrumento más del sanchismo para blanquear los acuerdos con los que quieren romper España".

Mientras, el consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros, ha dicho que si lo que se va a tratar es la condonación de la deuda, "no se ha visto ninguna propuesta con números".

Y ha advertido que desde su comunidad se rechazará cualquier propuesta que implique una situación favorecedora a unas comunidades en detrimento de otras.

Para la Comunidad Valenciana el aplazamiento no supone ninguna sorpresa. Fuentes de la Generalitat han considerado que se trata de una "nueva muestra de la poca seriedad con la que el Gobierno se toma un asunto vital para las comunidades como es la reforma del sistema de financiación autonómica".

Según estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, las autonomías que sufren niveles más altos de endeudamiento en relación con su PIB son Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, con deudas que representan más del 30% de sus economía.

No todas las autonomías tienen ese nivel de deuda (Andalucía, por ejemplo, tiene una deuda equivalente a un 19% de su PIB; y conviene tener en cuenta que la Comunidad de Madrid no tiene deuda con el Estado).

La Comunidad Valenciana y Murcia, seguidas de cerca por Castilla–La Mancha, son los territorios más perjudicados por el actual sistema de financiación, según múltiples análisis.

Cataluña no puede acudir a ese argumento en su defensa, porque no figura entre las peor financiadas. EFECOM