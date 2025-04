Aitor García anuncia su adiós de Helvetia Anaitasuna

Pamplona, 30 ene (EFE).- El capitán de Helvetia Anaitasuna, Aitor García, ha anunciado su marcha del cuadro navarro, una vez finalice el presente ejercicio, tras cinco cursos en el primer equipo tras debutar en la 2019/20 frente al Barcelona.

“Tengo una suerte inmensa de haber podido formar parte de esta cantera. Forma a grandes jugadores, pero además de eso, Anaitasuna transmite unos valores que no en todos los sitios se dan. Es un lugar muy especial”, ha valorado el capitán del equipo del equipo durante la rueda de prensa de despedida celebrada este jueves.

De esta forma, los verdiblancos pierden a una de sus perlas, que a lo largo de los años consiguió hacerse un hueco en la plantilla a base de capacidad ofensiva y defensiva desde los seis metros. Empezó a los seis años a jugar a balonmano, deporte al que podría dar continuidad en Logroño, según apuntan los rumores.

El pivote ha explicado el porqué de su adiós: “Tengo 24 años recién cumplidos. A nivel humano estoy terminando mis estudios y deportivamente ha aparecido otro reto que creo que me va a seguir mejorando como jugador. Tomo la decisión porque se juntan estos dos ámbitos. Vivir fuera de Pamplona e independizarme es un desafío, al igual que ir a otro club y entrenar con jugadores diferentes”.

Ha destacado que “la fortaleza de este club es la base". "Los niños de Pamplona quieren hacer balonmano porque está Helvetia Anaitasuna. Somos un referente en Navarra y creo que esto hay que mantenerlo, hacer todo lo posible porque continúe para seguir en la élite del balonmano español”.

Tras varios agradecimientos a antiguos directores deportivos, personal del club o psicólogos, Aitor se ha dirigido a Quique Domínguez, su actual entrenador presente también en la rueda de prensa: “Siempre me he sentido muy valorado, soy capitán y por eso te doy las gracias, ya que era mi mayor sueño como jugador de balonmano”.

“Detrás de ese cuerpo que se ha ido formando sigue estando esa inocencia. Yo también me siento una parte de ese crecimiento de Aitor como deportista y como persona. No tengo ninguna duda de que la decisión de dejar Anaita también se demostrará acertada. Me alegro por él porque su carrera seguirá yendo a más”, ha comentado Quique Domínguez durante su intervención sobre una pieza forjada a base de esfuerzo y carisma. EFE

