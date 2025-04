El comercio afectado por la dana desconoce importes de indemnización y un 30 % no reabrirá

València, 29 ene (EFE).- Los comercios de los municipios afectados por la dana del 29 de octubre siguen sin conocer exactamente qué importe de indemnización recibirá del Consorcio de Seguros tres meses después del desastre y al menos un 30 % cree que no volverá a abrir su negocio.

Así lo ha manifestado a EFE el presidente de la Confederació de Comerç de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), Rafael Torres.

Las ayudas directas para los comercios articuladas por el Gobierno central y la Generalitat ascienden hasta 10.000 euros cada una, a los que se añaden 8.000 euros si se es beneficiario de la ayuda del empresario Juan Roig, y en un porcentaje muy alto, de más del 90 %, ha llegado ya a los solicitantes que la han pedido, pero al mismo tiempo hay otros afectados que siguen "en shock por no saber por dónde tirar".

Por otra parte, la información que llega del Consorcio de Seguros es "poco transparente" y, aunque se están dando anticipos, el comercio no sabe con qué cantidad de indemnización puede contar para tomar la decisión de seguir con la actividad o cerrar, ha explicado Torres.

Pese al incremento de peritos dedicados a valorar los daños provocados por la dana, prácticamente ningún expediente se ha cerrado. Según una muestra de 74 expedientes de comercios de las poblaciones de la zona cero recopilados, el 20 % ha recibido un anticipo pero solo uno dispone de la valoración por parte del Consorcio.

Torres afirma: "Si un comercio no sabe con cuánto dinero puede contar, no puede decidir nada. Se están cobrando anticipos pero sin saber a cuenta de qué porque no se cierran los expedientes y no se certifica la ayuda a la que tienes derecho".

Esta falta de transparencia, como la califica Torres, influye también para solicitar los préstamos bonificados a tipo cero puestos en marcha por el ICO y por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

El presidente de la confederación del pequeño comercio, que representa en su mayoría a negocios con una media inferior a cinco trabajadores, asegura que el Gobierno no va a disponer más ayudas directas y lo está fiando todo al pago del Consorcio y al Fondo de Solidaridad, que va a ser "insuficiente" y va a tardar "meses en concretarse", y teme que ese dinero se destine a infraestructuras o recuperación del espacio público pero no a más ayudas directas para los afectados.

Por lo menos un 30 % de comercios afectados no cree que vuelva a abrir y no han presentado ERTE al "no verlo claro", debido a la obligación de mantener el empleo durante un tiempo, y preguntado si ese porcentaje podría aumentar, dice: "Si la sensibilidad sigue a los mismos niveles, y no quiero entrar en política porque son números la cantidad que ha puesto un gobierno y otro sobre su capacidad económica, la sensación es que no se puede ser optimista".

Asegura entender que las valoraciones son complejas pero, después de tres meses, si no se ponen soluciones, cada minuto que pasa alguien más decide que no va a abrir.

Lamenta que tampoco esté sobre la mesa la rebaja de impuestos o la exención del IVA, y por eso cree que la única solución es que el Consorcio adelante los pagos y, de hecho, ha pedido un protocolo de simplificación administrativa que permita al Consorcio de Seguros adelantar al menos el 50 % de la póliza contratada, con la obligación posterior de justificar con facturas la inversión total.

En su propuesta de adelanto del 50 % concreta que, como mínimo, se haga para los expedientes de siniestro total.

"La gente no puede ni empezar a pensar por dónde ir", como certifica un dato procedente de las entidades bancarias que muestra que en torno a un 40 % de los datáfonos de toda la zona afectada por las inundaciones sigue inactivo. EFE.

