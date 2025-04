Anfac dice que trabaja con el Gobierno en plan urgente para ayudas al vehículo eléctrico

Madrid, 29 ene (EFECOM).- La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha afirmado este miércoles que trabaja con el Gobierno para que se apruebe un plan urgente que vuelva a estipular las ayudas a la compra al vehículo eléctrico, tras quedar sin efecto la ampliación del plan MOVES III a junio de 2025.

Esta mañana el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), que gestiona el Plan Moves, ha informado de que las solicitudes para esas ayudas entre los días 2 de enero y 22 de enero no pueden ser tenidas en cuenta.

Al respecto, Anfac ha solicitado que se incorpore la retroactividad.

La patronal insiste en que todos las solicitudes de ayudas del plan Moves III entre los días 2 y 22 de enero sean admitidas, a pesar de que el IDAE recuerda que no podrá ser así porque el real decreto ley 9/2024, de 23 de diciembre, no habría tenido efecto al no ser convalidado por el Congreso, decayendo la prórroga del plan MOVES III.

Según el Idae, la mera presentación de solicitudes no supone derecho adquirido alguno que deba preservarse ante la derogación del citado real decreto ley.

Por ende, en este caso concreto, el organismo indica que en fase de solicitud no ha nacido situación jurídica alguna individualizada (derecho u obligación) susceptible de ser conservada.

No es posible, recalca, que se continúen tramitando las solicitudes que se presentaron durante su vigencia ya que, de ser así, se estarían creando (a posteriori) derechos al amparo de un programa extinto a día de hoy.

Desde las patronales de fabricantes y distribuidores de automóviles Anfac y Faconauto ya advirtieron la semana pasada de que la no convalidación de la prórroga del Plan Moves hasta el 30 de junio de este año y de la deducción del 15 % hasta 3.000 euros en el IRPF por la compra de un vehículo eléctrico dejan al sector en "el peor escenario" posible.

"Esto supone que el vehículo eléctrico se queda sin ayudas a la compra en España", dijeron las patronales en un comunicado, en el que expresan su "gran preocupación al respecto". EFECOMCOM