Giráldez, sobre Iker Losada: “Me gusta, nos daría un rendimiento inmediato”

Vigo, 26 ene (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, avaló este domingo el posible regreso de Iker Losada al equipo gallego, aunque dejó claro que “de momento” sigue siendo futbolista del Betis, al que la entidad celeste ya ha presentado una oferta para lograr su cesión.

“Es un jugador que me gusta, que lo he entrenado, que nos daría un rendimiento inmediato. Su llegada es una posibilidad, pero es un jugador del Betis a día de hoy y no tenemos otra noticia que esa”, manifestó.

En su comparecencia ante los periodistas, el técnico celeste también justificó la ausencia en la convocatoria del central Joseph Aidoo por la posibilidad de que abandone el equipo en este mercado invernal.

“Estamos de la mano con él, decidiendo qué es lo mejor para todas las partes, valorando qué soluciones puede haber. A mí es un jugador que me gusta cuando está a su máximo nivel, por eso tenemos que intentar conseguir su mejor nivel lo antes posible entre todos”, explicó.

Giráldez incidió en que cuenta “con todos” los jugadores de la actual plantilla porque no tiene “problemas” con ninguno, aunque asume que cada uno tendrá sus “ambiciones” y por eso alguno puede estar buscando una salida.

“Eso es una cosa personal de los jugadores, yo estoy contento con su implicación en el día a día”, destacó el entrenador del Celta, para quien la plantilla “no quedará debilitada” en caso de que no lleguen más refuerzos. EFE

dmg/jpd