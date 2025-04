Las estrellas de cine, encantadas con Galicia en una alfombra roja llena de glamour

José Carlos Rodríguez

Pontevedra, 25 ene (EFE).- Las principales estrellas del cine y la televisión del panorama nacional han desfilado este sábado por la alfombra roja de los Premios Feroz, que este año han viajado a Pontevedra, ciudad que se ha volcado por completo para celebrar el talento y el glamour de los y las artistas españolas.

El tiempo ha acompañado finalmente durante la celebración de la gala de la duodécima edición de unos premios que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), de manera que los asistentes han podido lucir con comodidad sus trajes y vestidos más elegantes.

En la alfombra han posado actores o actrices con atrevidos looks como la gallega María Vázquez, que lucía un vestido blanco de encaje de Lume+ con el que ha reivindicado la sigla Q de 'queer' de colectivo LGTBI+, Candela Peña con un vestido rojo con grandes volantes de Jorge Redondo o Anna Castillo, con un diseño negro de Channel con sobrefalda.

Uno de los primeros en llegar a la alfombra ha sido La Dani, maestro de ceremonias que ha declarado a EFE que "hay nervios" pero que están "controlados", ya que llevan "mucho tiempo" preparando la gala, sustentada en el guion de Javier Durán y Diego Soto.

"Hay un guión que se ha hecho con mucho cariño y mucho esfuerzo. Espero no tener que salirme del guión porque eso significaría que no me acuerdo", ha declarado el presentador, que ha prometido que la gala estará marcada por el humor porque los Feroz son "los premios más canallas".

"Cada gala y cada alfombra es distinta siempre", ha señalado el director de cine Pedro Almodóvar, que se ha sentido "sorprendido" por la cantidad de gente joven que se agolpaba a las afueras del recinto y ha celebrado que los premios de cine se paseen "por toda la geografía española".

Confía en que Karla Sofía Gascón tenga opciones para ganar el Óscar, a pesar de que se trata de una categoría "muy reñida".

"Ahora que en Estados Unidos hay ese tipo de presidente que dice que solo existen dos géneros, Karla es la demostración de que existe otra posibilidad, afortunadamente. Eso es un acicate para la Academia para nominarla", ha afirmado.

También ha pasado por el 'photocall' la comunicadora Inés Hernand, con un traje con falda de Mario Salafranca en tonos dorados, ha asegurado que los Feroz son unos premios con "autonomía" y en los que confía "mucho" porque hacen "crítica" y además porque incluyen unas candidaturas "que marcan la diferencia respecto a los Goya".

"Me parece además muy importante poner en valor, no solo el cine, que lo amo, sino también las series o documentales", ha declarado Hernand, que espera que se lleven premios las series 'Querer' y 'Yo, adicto'.

También ha pasado por el 'photocall' la actriz gallega María Castro, con un vestido negro con la espalda al aire de Roberto Verino y el realizador, también gallego, Rodrigo Cortés, con traje sobrio de Ermenegildo Zegna, acompañado de la actriz Anna Castillo, de Channel, los dos últimos con opciones a premios por 'Escape'.

Nora Navas, nominada por la serie 'Yo adicto', con un vestido negro y dorado de Teresa Helbig, espera ganar "su primer premio" por su rol como terapeuta, un personaje "muy concreto", que existe "de verdad", lo que supuso "una gran responsabilidad".

El homenajeado de la noche, el realizador Jaime Chávarri -acompañado de Emma Suárez, que le entregará el Feroz de Honor- ha señalado que Pontevedra le parece una ciudad "maravillosa" y ha rememorado también su rodaje hace unos años en Galicia con "La manzana de oro", donde hizo "muy buenos amigos.

Carla Simón ha dicho estar "encantada" de poder regresar a Galicia tras su estancia este verano en la región para rodar 'Romería', su próxima película, que espera estrenar este año.

Lo mismo han asegurado el elenco de 'El Caso Asunta', Javier Gutiérrez, Candela Peña y María León.

"Rodamos mucho aquí y es un regalo volver y poder estar aquí con todos los compañeros representando ese trabajo que hicimos con tanto cariño y con tanto riesgo", ha dicho León.

"Es muy importante que un evento como este se haga aquí. Estamos de enhorabuena", ha afirmado a su vez el gallego Javier Gutiérrez, mientras que Candela Peña ha asegurado que lo que espera es "disfrutar con gente con muchísimo talento" y a la que admira.

"Ya para mí el premio es estar aquí, haber pasado de interpretar a un personaje del que se publicó una foto y la gente me insultó a que ahora hayan entendido y empatizado con una mujer que cometió el peor acto pero que eso no define su historia", ha declarado Peña.

Tanto Arantxa Echevarría, nominada por 'La infiltrada' como Carmen Machi, nominada por la serie 'Celeste', han asegurado no estar nerviosas y han afirmado que les gustaría rodar en Galicia, un lugar maravilloso "tanto por su gente como por su comida".

Tampoco lo estaban la realizadora Paula Ortiz, con un vestido granate de Second Skin y la actriz Nawja Nimri, con un vestido negro de Jean Paul Gaultier, que aspiran a premios por 'La virgen roja'.

"Se trata de una película que volaba a todos los sitios y no me dejaron hacer mucho acento gallego, pero yo siempre lo peleé, metimos unas cuñitas y mis amigos gallegos compraron la película. Para mí era muy importante que hubiera algo de gallego", ha expresado Nimri.

Como nota curiosa de la noche, la actriz Emma Vilarasau, gran favorita a Mejor Actriz por 'Casa en flames' ha mostrado su "cabreo" por no haber podido asistir a la gala con el vestido que tenía pensado, debido a que la compañía aérea que la trajo hasta Galicia le perdió la maleta.

En la ceremonia, que se espera que dure más de dos horas, se entregarán un total de veintiuna estatuillas: once de cine, siete de series, los dos premios Feroz Arrebato y el Feroz de Honor, que este año será para el director Jaime Chávarri.

