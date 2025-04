Carlos Alocén: "Daré todo de mí para recuperarme una segunda vez"

Las Palmas de Gran Canaria, 24 ene (EFE).- El base del Dreamland Gran Canaria Carlos Alocén ha lanzado este viernes un comunicado en sus redes sociales en el que ha asegurado que piensa "dar todo" de sí para recuperarse por segunda vez de su lesión de ligamentos cruzados de la rodilla derecha, que le dejará fuera de las canchas el resto de la temporada.

El jugador zaragozano ha admitido que este revés en forma de lesión le duele porque se sentía "especialmente bien y en una etapa muy feliz de su carrera", tras superar el calvario de lesiones que le acompañó en sus últimos años en el Madrid y después de recalar en verano en un Dreamland Gran Canaria donde había vuelto a sentirse jugador de baloncesto y participar con continuidad.

"Mentiría si no dijera que estoy algo descolocado, un poco triste y con algo de rabia. Tengo dentro una mezcla de emociones que me hace pensar más de la cuenta en estos momentos, pero el niño que se enamoró de este deporte hace mucho tiempo no piensa rendirse con facilidad", ha admitido.

Alocén ha mandado un mensaje de resiliencia para superar este bache y mentalizarse de que volverá a las canchas por segunda vez, que sabe que es un camino costoso pero que completó con su recuperación y su vuelta a un baloncesto al que "todavía tiene muchas cosas que darle" y que, dentro de él, también siente que el deporte le debe grandes noches.

También ha aprovechado para lanzar un mensaje de agradecimiento al club y a la afición por "todo el cariño recibido desde el primer día" que llegó a la isla y ha avisado que trabajará mucho para regresar y vestir la camiseta claretiana "durante muchos partidos más".

Carlos Alocén sufrió este pasado miércoles una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha tras un mal gesto durante el segundo cuarto del partido de Eurocopa que el equipo claretiano disputó ante el Wolves Vilnius de Lituania, y que terminó con derrota amarilla (88-76). EFE

