PSOE dice que ningún decreto tapa el "fracaso" de Guardiola con el presupuesto y tilda de "burla" que tampoco lo negocie

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha señalado que ningún decreto como el aprobado este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta puede tapar el "fracaso" de María Guardiola con la tramitación de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025.

En declaraciones a los medios tras la comparecencia de la presidenta de la Junta tras la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno para aprobar medidas urgentes en materia tributaria, Álvarez ha señalado que "no hay decreto que tape el fracaso" de Guardiola, de quien ha criticado la "ausencia de talante y de talento que ha demostrado en las últimas horas".

Un decreto que desconoce quién y de qué forma se ha elaborado cuando hasta este pasado miércoles seguía en pie el debate de las cuentas autonómicas en la Asamblea de Extremadura previsto para este mismo jueves, y ahora aparece "un decreto exprés que pretende, con apenas 13 millones, sustituir unos presupuestos de más de 8.000 millones de euros".

"Quieren que los extremeños hablemos del 0,2% de los presupuestos de Extremadura", ha afeado Álvarez a la Junta de Extremadura, mediante un decreto ley que "de nuevo no ha pactado con nadie".

"¿Es que no aprendemos?", se ha preguntado la portavoz socialista, que ha reiterado a la presidenta de la Junta que se encuentra "en minoría absoluta", de modo que "o pacta, o Extremadura se paraliza. O pacta, o Extremadura se bloquea. O pacta, o los extremeños y extremeñas no progresan", ha incidido.

Asimismo, ha recriminado a la presidenta extremeña que pida un ejercicio de responsabilidad al PSOE, justo al mismo partido que este miércoles el PP le "tumbó" en el Congreso el decreto ómnibus que contemplaba un incremento de las pensiones, la gratuidad en el transporte por tren y autobús, o más ayudas para Valencia y La Palma.

"Es una burla, es una tomadura de pelo", ha defendido Piedad Álvarez, quien ha reclamado que alguien debe hacerse "responsable" de que Extremadura viva esta situación, ante lo cual se pregunta si "nadie va a hacer ni la más mínima autocrítica" en un Ejecutivo regional del cual van a seguir "aguantando estas actitudes soberbias".

En este sentido, se ha referido a las declaraciones de Vox advirtiendo que no van a aprobar el decreto a través de una propuesta de ley, mientras que si quiere que los socialistas aprueben medidas del Ejecutivo, "tiene que negociar".

"Tenemos que ser partícipes y que nuestra ideología y nuestras propuestas, que como siempre defienden la justicia social y la igualdad de oportunidades, tienen que estar presentes", ha señalado Álvarez, quien ha pedido "por favor" que dejen de "perder el tiempo" y de "engañar a la opinión pública con una puesta en escena francamente decepcionante".

Sobre si cree que al final habrá acuerdo entre PP y Vox para aprobar las medidas tributarias, ha dicho que no sabe qué creer después de que se acusara a los socialistas de hacer "una pinza con Vox". "Me parece que esto es una burla a los extremeños", ha reiterado, en referencia a "tanto tacticismo político" y "electoral", mientras que no se invierte en "ni un solo colegio, ni un solo instituto, ni un centro de salud, ni un hospital", así como tampoco hay "oportunidades para los jóvenes, ni proyectos para Extremadura".

Álvarez ha reprochado a Guardiola que no se puede gobernar pensando en los resultados de unas encuestas, sino "en el bien de Extremadura", que es "justamente lo que no hace" la presidenta de la Junta.

Finalmente, ha dicho que le produce "risa" la posibilidad de que Guardiola se someta a una cuestión de confianza, porque ella "piensa que tiene mayoría absoluta", a tenor de su comparecencia de este jueves, en la que ha visto "una soberbia impresionante" al hablar de que el Gobierno de Pedro Sánchez está en "descomposición" por perder la votación de un decreto, cuando ella acaba de retirar "la ley más importante" en una comunidad autónoma, que es la de presupuestos.

"Dudo muchísimo que vaya a presentar ni cuestión de confianza ni nada que se le parezca", porque está "encantada" pensando que tiene "mayoría", ha concluido.