Diego Rico, sobre posible cierre parcial del Coliseum: "Pagan justos por pecadores"

Getafe (Madrid), 22 ene (EFE).- Diego Rico, defensa del Getafe, opinó este miércoles sobre la posibilidad de un cierre parcial del Coliseum por los insultos racistas que recibió el jugador del Barcelona Alejandro Balde y aseguró que "pagan justos por pecadores".

El lateral izquierdo del conjunto azulón se enteró por los medios de comunicación del expediente que ha abierto Competición a su club por los citados insultos y por la posibilidad del castigo que podría recibir una parte de la grada de su estadio. Rico abogó por castigar de forma individual al autor o a los autores de esos hechos.

"Es la primera noticia que tengo. Se pagan justos por pecadores. Se tiene que ver quién es y sancionarle y que no vuelva a un estadio más para venir a insultar", dijo.

"Desde mi puesto no escuché nada. Pero vamos, el año pasado pasó lo mismo contra el Sevilla. Se consiguió saber quién era, se sancionó y si así ha sido. Pues que también se sancione", agregó.

Además, no quiso opinar sobre las declaraciones posteriores al choque ante el Barcelona del presidente Joan Laporta, que calificó el arbitraje del choque como "una vergüenza", ni sobre las palabras del entrenador azulgrana Hansi Flick, que dijo haber presenciado un partido de ping pong.

"Nosotros nos centramos en nuestro trabajo. Intentamos sacar los tres puntos en cada partido. A veces se pierde, a veces se empata y a veces se gana. Hay que sacar lo positivo y hay que intentar conseguir el objetivo lo antes posible", señaló.

"Nos da igual. Sacamos un punto, hicimos un gran esfuerzo, un gran trabajo de equipo y al final lo que cuenta es puntuar. Si es de tres en tres, mejor. Pero ante un gran rival es un punto muy valioso y eso es lo que nos interesa", añadió.

El próximo fin de semana el Getafe se enfrentará a la Real Sociedad, su ex equipo, y afirmó que "no interferirá" en su juego regresar al que un día fue su estadio.

"Es especial volver donde has sido tan querido por todos los compañeros y la afición que he tenido. Y como han tratado a mi familia, a mi hermano, que le han querido como a uno más. El juego no me interfiere nada, voy a hacer mi trabajo y a intentar conseguir los tres puntos", apuntó.

Sobre la Copa del Rey, competición en la que se enfrentarán al Atlético de Madrid en los cuartos de final, dijo que "es una ilusión", pero recordó que el Getafe aún tiene que afrontar dos partidos importantes.

"Hay que estar concentrados. A un partido puede pasar cualquier cosa. Pero ahora nos centramos en el domingo, que es el partido más importante para nosotros. Hay que seguir la línea. Sabemos que va a ser un año muy duro. Es una Liga muy apretada, no hay que relajarse, hay que seguir concentrado e intentar ayudar al equipo lo máximo posible", puso de relieve.

Por último, alabó a la Real Sociedad: "Lleva demostrando muchos años que hace buenas temporadas. Es un equipo ante el que hay que tener cuidado. Tenemos que trabajar eso, paralizar sus puntos fuertes, intentar hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos". EFE