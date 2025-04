Un documental rememora la galerna de 1961 en la que murieron 83 marineros

Madrid, 21 ene (EFE).- "Galerna, el horizonte infinito" es el título del documental dirigido por Lucía Goñi en la que esta recupera la tragedia que sacudió la flota pesquera del Cantábrico el 12 de julio de 1961 y que ocasionó el hundimiento de 21 barcos y la muerte de 83 marineros, de los que solo llegaron a recuperarse dos cuerpos.

"En aquel momento la gente no sabía nadar, los hombres iban a la mar con catorce años, los barcos eran de madera, no había equipo de salvamento a bordo, los partes meteorológicos eran muy flojitos aún y no se les hacía mucho caso. No fue tan raro que muriesen tantas personas", recuerda la directora (Collado Villalba, 2001), que incide en lo inusitado de aquella galerna que duró casi tres días, cuando lo normal es que este tipo de temporal aguante unas cuantas de horas.

Goñi ha elaborado una emotiva obra tejida con los testimonios de algunos de los supervivientes y familiares asturianos que perdieron a sus seres queridos, que es a la vez un tributo a las gentes del mar y también a su abuela y a su bisabuelo, Manolo 'El canano', patrón de uno de los barcos que consiguió llegar con toda la tripulación a salvo al puerto de Avilés.

"La obra nace como un homenaje, primero a mi familia. Es un trabajo pequeñito, pero me parecía una manera muy bonita de rescatar esta historia. En segundo lugar, es un homenaje a todas aquellas personas que perdieron la vida y a sus familiares, que tuvieron que aprender a vivir con una herida abierta toda su vida", afirma Goñi.

Especialmente conmovedora es la historia de los 53 viudas y 126 huérfanos que dejó la tragedia.

"La madres se tuvieron que enfrentar a la decisión de mandar a sus hijos a estudiar en los dos colegios que había para huérfanos a kilómetros de sus casas (Sanlucar de Barrameda para los niños y Mosteirón en Galicia para las niñas) o condenarlos a una vida similar a la de sus padres, pero claro, llevar a sus hijos tan lejos implicaba quedarse solas, lo que era un dolor muy grande para ellas", afirma Goñi.

Además, la ley por aquel entonces impedía que las viudas pudieran recibir una pensión si no había cuerpo, lo que propició que todas ellas se quedasen "solas, desamparadas y sin ningún ingreso".

"Tanto económicamente, como anímicamente, al no tener un cuerpo que velar y con la angustia de lo que habría pasado, les hizo muy complicado salir adelante en aquella España de 1961", recuerda.

La directora cree que lo acontecido sigue presente en el imaginario de los habitantes en la cornisa cantábrica, especialmente entre sus familias, aunque continúa siendo un tema casi desconocido en el resto España.

"Allí sigue muy vivo y creo que se recuerda porque los familiares han luchado mucho. Ellos me agradecían que hubiera rescatado este tema. La gente, cuando ve el documental, me dice que he conseguido que los protagonistas se abran y que sean muy sinceros y yo les digo que solo hacía falta preguntar, porque ellos tenían ganas de contarlo todo. Era rascar un poquito y enseguida se iban a abrir a ti", dice.

Aunque la tragedia de 1961 fue una de las más impactantes ocurrida en el Cantábrico en el siglo XX, al menos sirvió para que mejorasen las condiciones de seguridad.

A partir de entonces cambió el diseño de los barcos de pesca, se prohibieron los de máquinas a vapor y se afinaron las predicciones meteorológicas.

Algo que sin duda contribuyó a que no hubiera una situación tan dramática como la que se vivió entonces. EFE

