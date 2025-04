Míchel: "Nuestro objetivo es llegar vivos a la última jornada"

Milán (Italia), 21 ene (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, destacó este martes que el objetivo de su equipo es llegar "vivo" a la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones y admitió que, para conseguirlo, "sólo" le vale ganar al Milan en San Siro.

En la rueda de prensa previa al duelo contra los italianos, el entrenador del Girona, 30º clasificado en la liguilla de la competición, con tres puntos, explicó que nueve puntos pueden no ser suficientes para acceder a la siguiente ronda, pero se mostró convencido de que si su equipo tiene seis a falta de la última jornada no estará "fuera al cien por cien".

Añadió que si el Girona tiene "una mínima posibilidad" debe "luchar por ella" y que pasar la fase liga sería "un sueño" para el conjunto rojiblanco.

Míchel reconoció que el Girona no ha estado "a la altura" por números y resultados en su debut en la Champions a pesar de haber "competido" en muchos partidos. Por eso, pretende hacer "un gran partido" y lograr un triunfo "de prestigio", ante "un rival histórico de Europa".

En este sentido, aseguró que el club catalán está creciendo y haciendo las cosas "muy bien" y que quiere que se repita visitar "un escenario como este (San Siro) más pronto que tarde".

También dijo que el Milan es "un rival de los grandes de Europa" y un club "con mucha historia" y cuenta con un jugador, Rafael Leao, con "una capacidad de desborde de las mejores del mundo".

Pero avisó de que el Girona saltará al césped con la "intención" de ser protagonista y de quitarle el balón al conjunto italiano y defender "lo más arriba posible".

El técnico madrileño añadió que su equipo buscará que el Milan "también" tenga que "preocuparse" de la fase defensiva y que no ve "miedo escénico" en su plantilla; y adelantó que no piensa en hacer rotaciones, sino que alineará "el mejor once posible para competir y ganar". EFE

