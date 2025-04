El PSOE negocia con el PP una posible abstención para sacar adelante las cuentas "por el bien de Extremadura"

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha confirmado que su formación está negociando con el PP su posible abstención ante la votación de los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2025 para permitir con ello sacar adelante, en su caso, las cuentas, pero siempre "por el bien de Extremadura" y "sin renunciar" a sus "principios fundamentales".

"Es que no son nuestros presupuestos. No podemos votar a favor. Podemos abstenernos para no paralizar a Extremadura, pero vamos a continuar con nuestra labor de oposición y vamos a seguir reclamando lo que no se incluya dentro de esa negociación", ha espetado Álvarez, quien se ha remitido en la negociación a las "líneas" que viene defendiendo el PSOE a través de las 800 enmiendas parciales que ha formulado a las cuentas.

En concreto sobre si en la negociación para que el PSOE se pueda llegar a abstener se incluiría de manera irrenunciable la recuperación del impuesto de Patrimonio o el de Viviendas Vacías, ha dicho que "no".

En todo caso, ha confirmado que después de haberse producido un "intercambio de documentación" ya "hay" fijado un lugar y una hora para entablar una negociación presencial entre el PSOE y el PP, porque "el reloj juega en nuestra contra", y ha subrayado que su partido pretende ser "responsable" manteniendo la "voluntad de llegar a un acuerdo en la negociación por el bien de Extremadura".

En las "negociaciones presenciales", según ha explicado, participará una parte de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, aunque "por supuesto" el secretario general del partido, Miguel Ángel Gallardo, será igualmente partícipe de las mismas "aunque no esté físicamente presente".

"Quiero también dejar bien claro que nuestra voluntad es la de llegar a un acuerdo en la negociación por el bien de Extremadura. Porque es que llevamos cuatro meses de bloqueo, cuatro meses de parálisis, cuatro meses de inestabilidad y eso no se puede tolerar ni se puede permitir", ha defendido.

En este punto, ha señalado que han sido "muchos, pero muchos", los ciudadanos y los colectivos que le han pedido al PSOE que ceda "en muchas cosas" porque --añade-- "en una negociación uno tiene que ceder"; al tiempo que ha remarcado que "desde luego, a los principios fundamentales" su partido "no" va a ceder.

DIÁLOGO RESPONSABLE

En rueda de prensa ofrecida este martes en Mérida tras la Junta de Portavoces celebrada en la Asamblea, Piedad Álvarez ha argumentado que su partido ha accedido a negociar ante la situación de "incertidumbre, inseguridad y bloqueo" que viene sufriendo la comunidad, y ello manteniendo la "mano al diálogo de manera responsable y leal" que viene lanzando desde septiembre, "simplemente para beneficiar la estabilidad de Extremadura".

"No queremos una Extremadura paralizada, una Extremadura bloqueada, una Extremadura en manos de la volátil extrema derecha, teledirigida desde Madrid, por señores y señoras que ni conocen nuestra tierra, ni conocen nuestros problemas, ni conocen las soluciones a los mismos", ha añadido en referencia a Vox.

Al respecto, y tras insistir en que el PSOE sigue considerando que los PGEx 2025 presentados por la Junta son "inestables, irreales e injustos", ha considerado que las 800 enmiendas parciales que ha formulado su grupo a las cuentas suponen "la única fórmula, la manera, la forma, de intentar mejorar" unas cuentas que, ha insistido, "no son las cuentas del Partido Socialista".

En esta línea, ha añadido que además de las enmiendas parciales el PSOE plantea como "requisitos" en la negociación la no derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática que busca, ha dicho, la "inasumible" Ley de Concordia presentada por Vox y que "va en contra de los valores democráticos, del espíritu de la transición, y que quiere falsear la historia e invisibilizar incluso a las mujeres".

EL PSOE "NUNCA" VOTARÁ A FAVOR DE LAS CUENTAS

"Nunca votaremos a favor de unos presupuestos que, repito, no son los nuestros, pero con nuestra posible abstención, además de dar estabilidad, conseguiremos unos presupuestos más reales, unos presupuestos en los que aparezcan infraestructuras educativas, sanitarias, viarias e hidráulicas que necesita Extremadura y que no puede prorrogar más, unos presupuestos más reales donde esté presupuestado adecuadamente el regadío de tierra de barro, las ayudas a los ganaderos y a las ganaderas, la sanidad, la educación", ha dicho.

"Unos presupuestos que con nuestra abstención queremos que sean más justos para avanzar en el bienestar de las clases medias y trabajadoras, para avanzar en la justicia social y, por supuesto, para garantizar la igualdad de oportunidades entre el mundo rural y el mundo urbano", ha incidido.

Así, ha recordado que el PSOE tenía la opción de "continuar con el bloqueo, continuar con la parálisis, continuar con la inestabilidad y con la irresponsabilidad de paralizar una comunidad autónoma"; o bien mantener una postura de "partido responsable, de partido capaz de llegar a acuerdo y a diálogo", tal y como ha elegido, para de ese modo "recuperar la justicia social, la igualdad de oportunidades" en Extremadura.

"Hemos elegido esta segunda opción, la del diálogo, la del acuerdo, la del consenso. Sabemos que va a ser difícil de explicar para algunos partidos políticos que la comprendan, pero nosotros no nos guiamos por lo fácil. Nosotros estamos dispuestos a hacer pedagogía para que la gente comprenda que Extremadura está por delante del Partido Socialista", ha remarcado.

Así, ha subrayado que el PSOE no quiere que el 2025 sea "otro año vertido para Extremadura, como lo fue el año 2024". "Y por eso queremos aportar para mejorar la vida de la gente, viva donde viva y haya nacido donde haya nacido", ha añadido.

LEY DE CONCORDIA DE VOX

Por otro lado, preguntada sobre si la enmienda de totalidad formulada por el PP a la Ley de Concordia que plantea Vox puede facilitar o no la negociación de los PGEx con el PSOE, Piedad Álvarez ha señalado que lo que queda de "manifiesto" es que a los 'populares' "tampoco" les gusta la propuesta de la formación de ultraderecha.

En todo caso, y tras afirmar que desconoce el sentido del voto del PP ante la enmienda de totalidad que también ha planteado el PSOE a la propuesta de Vox, ha insistido en que si la enmienda 'popular' supone "un guiño o un gesto para la negociación de los presupuestos con el PSOE bienvenido sea".

"Nosotros sí, lo que hemos hecho es política útil y es no permitir los chantajes de la extrema derecha para reescribir la historia de este país. Nos ha costado mucho dar dignidad a esas víctimas que todavía están en las cunetas perdidas, a esas familias que no tienen dónde llevarle una flor a su abuelo, a su tío, a un ser querido. No vamos a permitir dar ni un paso atrás en recuperar la dignidad del futuro oscuro que ocurrió en este país en 40 años de una dictadura cruel que para nada nos ha permitido", ha remarcado la socialista.