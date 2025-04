Temas del día de EFE Economía del domingo, 19 de enero de 2025

FORO DAVOS

Davos (Suiza) - El Foro Económico Mundial comienza este lunes su reunión anual en Davos, que sus organizadores creen que será "histórica" por el importante número de dignatarios y dirigentes de empresas que se reunirán allí para discutir sobre desafíos globales que van desde las tensiones geopolíticas a la inteligencia artificial y la economía digital.

SALARIO MÍNIMO

Madrid - Las sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) lo han acercado al objetivo de que sea el 60 % del salario medio en España, pero continúan las brechas territoriales y de género.

FITUR 2025

Madrid - La Inteligencia Artificial (IA) y la revolución que supone su aplicación en la mejora de la experiencia del viajero y en la gestión eficiente del negocio jugarán un papel protagonista en la 45 edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 22 al 26 de enero en Madrid.

SECTOR PORCINO

Madrid- Los productores españoles de cerdo blanco esperan que la nueva era de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que arranca mañana, sea más proteccionista que la anterior, lo que hará "más difícil" acceder a ese mercado.

Agenda

======

12:00h.- As Pontes (A Coruña).- MANIFESTACIÓN AS PONTES.- La CIG convoca una manifestación en As Pontes para exigir un plan industrial para la villa ante el cierre de la central térmica de Endesa. Plaza del Carmen.

