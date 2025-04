Sarabia: “Tenemos claro que lo que pasó en la Copa no nos va a afectar”

Elche (Alicante), 17 ene (EFE).- El entrenador del Elche, Eder Sarabia, aseguró este viernes, en rueda de prensa, que toda la plantilla del equipo ilicitano tiene claro que la contundente derrota en la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid no va a afectar al equipo para su rendimiento en la Liga.

“Ayer estuvimos hablando del tema con los jugadores. Todos queríamos hacer un partido mejor, pero el rival nos superó. No vamos a jugar más ante un rival de ese altísimo nivel”, dijo el técnico.

Sarabia se centró en el partido “precioso” de este sábado ante el Sporting y confió en que el Elche “dé la cara” como ha hecho hasta ahora “casi siempre”.

El técnico vasco se defendió de las críticas recibidas por la alineación que presentó en la Copa al señalar que apostó por un “pedazo de equipo” con jugadores que han tenido muchos minutos en la competición.

“Parece que jugamos con cuatro amigos y cuatro del filial. Y nos ha ganado el mejor equipo de Europa. Ese mismo equipo podría jugar en Gijón y hacer un partidazo”, señaló el entrenador, que no desveló qué jugador cubrirá la baja del sancionado Nico Fernández.

Sarabia aseguró que el Elche, en zona de ascenso directo, está preparado para los malos momentos que llegarán y que el equipo ha aprendido de todo el proceso que ha vivido durante toda la temporada.

“Ahora mismo estamos mejor de lo que cualquiera podría esperar y eso no es casualidad, sino fruto del aprendizaje y de ese proceso”, declaró el preparador, que asumió que puede llegar un momento en la temporada en el que el Elche “no esté en ascenso o playoff”.

Sarabia aseguró que un sueño como el ascenso “requiere dar el máximo nivel” y pronosticó que el Elche se enfrentará a un Sporting “muy agresivo que nos va a comprometer en muchas facetas”.

“Tienen talento y jugadores de mucho nivel. Va a haber un ambientazo increíble”, destacó el preparador, que añadió que será importante para ambos equipos “gestionar lo futbolístico y lo emocional”.

“Cuanto menos quede, más determinantes van a ser los partidos”, añadió en alusión a que una posible victoria del Elche podría alejar al Sporting, teórico rival directo, de la pelea.

Sarabia zanjó cualquier polémica con el entrenador del Sporting, Rubén Albés, con el que tuvo un incidente en el partido de la primera vuelta.

“El Sporting, el Molinón, Quini, el ciclismo, la comida… Me encanta todo lo de Asturias. Lo que pasó en la primera vuelta fue una cosa puntual por una acción que no me pareció correcta y que yo me equivoqué en la forma de expresarlo”, recordó.

En cuanto al mercado de fichajes, el entrenador aseguró que no quiere “nada” para su plantilla. “Estoy perfecto como estoy. Ni necesitamos nada, ni hemos pedido nada. Estoy tranquilo y centrado con los míos”, dijo el vasco, quien desveló que el lunes mantendrá una reunión con la cúpula del club para hablar del mercado. EFE

