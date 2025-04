Ponsarnau considera la visita de Unicaja "un reto mayúsculo"

Bilbao, 10 ene (EFE).- Jaume Ponsarnau, entrenador del Surne Bilbao Basket, valora al Unicaja como "el equipo más fuerte y el que mejor utiliza su fuerza" en la Liga Endesa y por eso considera el partido de mañana sábado en Miribilla frente al conjunto malagueño como "un reto mayúsculo".

"Sus rachas de intensidad son abrumadoras y encima tienen un muy buen equilibrio con lo táctico creando situaciones muy difíciles de defender. Exigen mucha fuerza y mucha energía para poder contrarrestarles", destacó el técnico de los 'hombres de negro' en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sobre los jugadores con problemas físicos, Ponsarnau confía en poder contar para esta cita con Tomasz Gielo, lastimado en un tobillo en el partido europeo del pasado miércoles, cree que Kristian Kullamae quizás podrá reaparecer y ayudar en la rotación y se mostró más pesimista en el caso de Harald Frey, lesionado en un tobillo hace dos días frente a Le Portel.

"Harald está muy difícil. Hoy no va a hacer nada, aunque él lo va a intentar. Kullamae está entrando y va a hacer alguna cosita, aunque viene de tiempo de inactividad, y Tomasz esperamos que pueda hacer el entrenamiento normal", explicó el técnico a quien le preocupa especialmente la posible baja de Frey.

"En los últimos partidos claramente los generadores han sido los dos bases, son los jugadores que han sacado ventajas. Me preocupa y vamos a tener que encontrar otras formas de competir contra un equipo contra el que es muy difícil sacar ventajas", dijo.

Ponsarnau avanzó que uno de los "matices" que estará obligado a introducir en su defensa será para frenar a "pívots polivalentes que se sienten cómodos en la línea de tres puntos".

"Todo parte de aprovechar que jugamos en casa y la mentalidad de no tener excusas. Solo el compromiso de esforzarse mucho porque si no te esfuerzas más que ellos seguro que te ganan. No es un equipo para hacerle zonas porque aparte de atacarla bien tienen muchos tiradores 'top'. La propuesta tiene que ser a partir de la energía", recalcó.

El catalán considera también clave la "determinación" en los lanzamientos y "cuando llegue un buen tiro, tirarlo pensando que va a entrar". Y luego correr, pase lo que pase. Si fallas, al rebote de ataque y si la metes, hacia atrás porque su campo abierto es abrumador", recalcó.

Por último, cuestionado sobre la posible llegada del escolta dominicano Omar Silverio, que al parecer se está retrasando por cuestiones burocráticas, Ponsarnau comentó que ahora su única preocupación es recuperar a los lesionados.

"Me toca pensar en los que tenemos. Para este partido no espero a otro jugador. El club está trabajando para que llegue otro jugador y que en esta faceta -el tiro exterior- nos pueda ayudar", concluyó. EFE

