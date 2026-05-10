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El Arsenal, un líder al filo; el PSG, a punto de ser campeón

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Iñaki Dufour

Madrid, 10 may (EFE).- El Arsenal se siente más cerca del título, superada a última hora, con victoria, sufrimiento, por la mínima y encomendado al VAR, su visita al West Ham para sostenerse en la ruta hacia el título de la liga inglesa, mientras que el París Saint-Germain se quedó a solo un punto de ser campeón en Francia, a falta de dos choques.

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Camino del duelo por la Liga de Campeones del próximo 30 de mayo en Budapest, los equipos de Mikel Arteta y Luis Enrique Martínez tienen antes pendiente ser campeones de sus respectivas ligas. Están en ello los dos para sumarse al Bayern Múnich, en Alemania, y al Inter, en Italia, como los vencedores de las grandes ligas.

Hay tres momentos determinantes en el triunfo 0-1 del Arsenal ante el West Ham. El primero fue una parada estratosférica de David Raya, gigante ante la definición de Matheus Fernandes en el minuto 78; el segundo, el derechazo dentro del área de Leandro Trossard que significó el único gol del partido, en el 83; el tercero, el gol anulado en el 95 al West Ham por una falta sobre el portero internacional español. Pura agonía, más cerca del título.

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La presión ejercida por el Manchester City, que goleó el sábado por 3-0 al Brentford con los goles de Doku, Haaland y Marmoush y sumó su séptima victoria en sus últimos ocho compromisos de competición oficial, aún no es suficiente: sigue a cinco puntos, con un encuentro menos, a falta de tres jornadas para los celestes y dos para los ‘gunners’.

Ya casi tiene asegurada la tercera plaza el Manchester United, que igualó sin goles con el Sunderland, porque también empataron tanto el Liverpool, 1-1 con el Chelsea con el gol ‘blue’ del argentino Enzo Fernández, como el Aston Villa, con un 2-2 en casa del descendido Burnley. Los tres apuntan a la Champions, bajo la amenaza que supone el Bournemouth, sexto y a cuatro puntos con su victoria por 0-1 contra el Fulham.

En Francia, el París Saint-Germain tiene el título más que encarrilado. A falta de la visita de este miércoles al Lens, el segundo de la tabla, seis puntos por detrás con seis por jugarse, y de la del domingo que viene al París FC, el PSG fortaleció su liderato con una victoria por 1-0 sobre el Brest, lograda por un gol de Desiré Doué en el minuto 82. Un alivio y una victoria.

En cuanto sume un punto, será campeón. Al Lens no le queda otra que ganar sus dos encuentros, incluido el choque directo con el PSG, y esperar otra derrota del líder. Ya tiene asegurada la Liga de Campeones, que pretenden el Lille, que se impuso por 0-1 al Mónaco para desplazar del tercer puesto al Lyon, doblegado por 2-1 por el Toulouse. Ya no tiene opciones de Champions el Marsella, que reencontró la victoria por 0-1 ante el Le Havre.

Ya ha descendido el Nantes, con la citada derrota con el Lens, y corre peligro el Niza, al que su derrota por 2-1 con el Auxerre lo relega a la plaza de promoción a falta de una jornada en plena competencia precisamente con ese equipo. Ambos tienen 31 puntos.

Campeón desde hace semanas el Bayern, que doblegó 0-1 al Wolfsburgo con uno de los clásicos goles de Michael Olise, y segundo ya matemáticamente el Borussia Dortmund, con su triunfo por 3-2 sobre el Eintracht Francfort, el Leipzig se sumó a la representación alemana en la próxima Liga de Campeones, con su triunfo por 2-1 sobre el Sankt Pauli, entre el descenso o la promoción, igual que el Wolfsburgo y el Heidenheim, a falta de una sola jornada.

Aún queda por resolverse una plaza de Liga de Campeones, a la que aspiran el Stuttgart y el Hoffenheim, igualados con 61 puntos, y en menor medida el Bayer Leverkusen, tres puntos por detrás por su derrota precisamente del sábado contra el Stuttgart (3-1).

El Hoffenheim venció 1-0 al Werder Bremen, que ya aseguró la permanencia. Uno irá a la Champions, los otros dos se clasificarán para la próxima Liga Europa.

El Unión Berlín de Marie-Louise Eta también ganó por 1-3 al Mainz. El primer triunfo desde que lo dirige la entrenadora, tras un empate y dos derrotas en su recorrido al frente del equipo, que tiene segura la permanencia en la Bundesliga.

 Mientras el Inter festejó su campeonato con una goleada por 0-3 al Lazio, el Nápoles tiene el pase a la Liga de Campeones a un paso. Este lunes se mide al Bolonia. No existe la certeza absoluta aún ni para el Juventus, que se impuso 0-1 al Lecce con el gol de Dusan Vlahovic a los 10 segundos de partido, ni mucho menos para el Milan, que cayó por 2-3 con el Atalanta.

Ya lo alcanza a puntos el Roma, que venció en el minuto 111 en Parma (2-3), y se acerca el Como, que se impuso 0-1 al descendido Hellas Verona y ya tienen garantizada su participación en Europa para el próximo curso, ya sea Liga Conferencia, Liga Europa o Liga de Campeones.

Por abajo, el Cremonese mantiene la vida. Su victoria por 3-0 contra el Pisa, ya matemáticamente en la Serie B, lo situó a un punto del Lecce, que marca la permanencia. Ya la tiene segura el Fiorentina, gracias a su 0-0 con el Génova, y prácticamente el Cagliari, después de perder por 0-2 con el Udinese. Entre los tres está la última plaza de descenso en Italia. EFE

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