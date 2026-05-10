La llegada de Cruyff, un punto de inflexión para el Barça en la historia de LaLiga

Barcelona, 10 may (EFE).- El Barcelona conquistó este domingo el vigésimo noveno título de liga en la historia del club, el decimonoveno desde la temporada 1988-89, cuando el neerlandés Johan Cruyff asumió el banquillo del primer equipo azulgrana e inició una etapa exitosa en el campeonato doméstico que se ha alargado casi cuatro décadas.

En los 60 años previos a la llegada de Cruyff, el club catalán había ganado diez campeonatos nacionales desde 1928, año en el que se disputó la primera liga española, mientras que en las últimas 38 temporadas el Barça ha ganado 19 entorchados.

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Con Cruyff, todo cambió. El Barcelona pasó de ser un club irregular en cuanto títulos, pero capaz de atraer estrellas mundiales como Maradona o Schuster, a convertirse en un equipo con una idea marcadamente ofensiva a partir de la cual llegaron los resultados, algo de lo que también hace gala el actual técnico azulgrana, Hansi Flick.

El Barça ha ganado la mitad de ligas desde el 1988 Y la semilla que sembró Cruyff ha dado sus frutos, especialmente en el campeonato de la regularidad, pues en casi cuatro décadas el club ha ganado la mitad de los títulos de Liga que se han disputado.

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La hegemonía azulgrana en LaLiga empezó a principios de la última década del siglo pasado con los cuatro títulos consecutivos que ganó el propio Cruyff (1990-91, 1991-92, 1992-93 y 1993-94), a los que se sumaron los otros dos de su compatriota y némesis, Louis Van Gaal (1997-98 y 1998-99), antes del siglo XXI.

El también entrenador de los Países Bajos Frank Rijkaard (2004-05 y 2005-06) y el catalán Pep Guardiola (2008-09 y 2009-10) conquistaron cuatro campeonatos en los primeros diez años del siglo actual.

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Del 2010 al 2020, el primer equipo azulgrana fue campeón otras seis veces: una con Guardiola (2010-11), otra con Tito Vilanova (2012-13), mientras que Luis Enrique Martínez (2014-15 y 2015-16) y Ernesto Valverde (2017-18 y 2018-19) ganaron dos ligas cada uno.

En los primeros seis años de esta década, después del adiós de la leyenda argentina Leo Messi, ya lleva tres títulos: uno con el catalán Xavi Hernández (2022-23) y dos con el alemán Hansi Flick (2024-25 y 2025-26).

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En este periodo de 38 temporadas, los otros 19 títulos ligueros se los han repartido entre el Real Madrid (13), el Atlético de Madrid (3), el Valencia (2) y el Deportivo de la Coruña (1).

A siete ligas de las 36 que suma el Real Madrid Para poner en contexto el dominio azulgrana en las últimas 38 temporadas, solo hay que analizar cómo se ha acercado al palmarés de su eterno rival desde la llegada de Cruyff.

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Antes de la temporada 1988-89, el Real Madrid había ganado 23 Ligas en 57 temporadas en las que el Barça sólo ganó 10 títulos de la regularidad.

Así, en algo menos de cuarenta años el Barça ha reducido distancias con respecto al club que más ligas ha levantado: de los trece títulos de ventaja que tenía el Real Madrid a finales de los años ochenta se ha pasado a una diferencia de siete en 2026 entre ambos clubes, los más laureados de España. Con Johan Cruyff, empezó todo. EFE

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