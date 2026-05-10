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Lucas Herbert gana el LIV en Virginia, con Sergio García a cuatro golpes

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Redacción Deportes, 10 may (EFE).- El australiano Lucas Herbert se proclamó este domingo campeón del torneo de Virginia del circuito LIV Golf con un acumulado de -24 y cuatro golpes de ventaja sobre el español Sergio García.

Herbert llegaba como líder a la última ronda y entregó una tarjeta de 69 impactos, tres bajo par, fruto de ocho birdies por tres bogeys y un doble bogey.

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El australiano, de 30 años, ganó su primer título individual en el LIV. En su carrera, luce dos títulos en el circuito europeo DP World Tour y uno en el PGA Tour.

Sergio García peleó hasta el final y estuvo a dos golpes hasta el parón por lluvia, con dos hoyos por jugar.

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El castellonense, que ganó dos títulos en el LIV, Valderrama (Cádiz, julio de 2024) y Hong Kong (marzo de 2025), terminó su fin de semana con una ronda de 70 golpes, dos bajo par.

Bryson DeChambeau fue tercero con un acumulado de -19.

Otro español, Josele Ballester, que el sábado había logrado un 12 bajo par sin error alguno, acabó con un total de -17 tras una ronda de 68 golpes, cuatro bajo par.

Su compatriota Jon Rahm se colocó en la octava posición con un acumulado de -15, tras completar su torneo con una ronda de 69 golpes, tres bajo par. Junto a él estuvo el chileno Joaquín Niemann, que este domingo logró un siete bajo par.

A dos impactos del de Barrika se colocó el también español David Puig, tras entregar una tarjeta de 65 golpes, siete bajo par. EFE

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EFE

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