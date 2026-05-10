Yuste: “Sin Laporta no estaríamos celebrando este título”

Barcelona, 10 may (EFE).- El presidente en funciones del Barcelona, Rafael Yuste, agradeció a Joan Laporta, quien renovó su cargo en las elecciones a la presidencia del club, el título de Liga conseguido este domingo tras vencer 2-0 al Real Madrid.

“Sin el presidente Laporta no estaríamos aquí celebrando este título”, aseguró en Movistar+.

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Un Rafael Yuste que aseguró ser “muy difícil” describir su sentimientos y tuvo palabras de halago también hacia el técnico alemán Hansi Flick, quien estuvo este domingo en el Camp Nou a pesar de que su padre falleció de madrugada.

“Es un hombre que ha sabido sacar lo mejor de estos chavales y de guiarlos al triunfo, con humildad, esfuerzo y muchísimo trabajo”, señaló. EFE

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