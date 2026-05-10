Cubarsí: "Queremos más cosas, tenemos mucho hambre"

Madrid, 10 may (EFE).- Pau Cubarsí, defensa del Barcelona, aseguró este domingo, después de proclamarse campeón de Liga, que la temporada que viene no firmaría una como la actual en la que también ha ganado la Supercopa de España, y dijo que quiere ganarlo todo.

"Queremos más cosas. Tenemos mucha hambre, somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo", aseguró en declaraciones a Movistar +.

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Además, declaró que ganar el título de Liga en un partido ante el Real Madrid "es algo espectacular" porque, también, vencer a su eterno rival, es algo que quiere desde pequeño y es "una cosa magnífica de la que está orgulloso todo el equipo.

"Al final, hasta que no eres campeón matemáticamente no te puedes sentir campeón. Hoy el equipo ha hecho un trabajo espectacular con nuestra gente y hemos podido sacar una victoria que vale una Liga", añadió.

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"La afición ha estado en las buenas y en las malas. Vendrán cosas espectaculares. Con este estadio que nos apoya, vamos a darlo todo. A veces saldrá bien, a veces no tan bien, pero nos dejaremos la piel", apuntó.

Por último, habló sobre el fallecimiento del padre de Hansi Flick el mismo día del partido: "Esta victoria se la dedicamos a toda su familia que ahora están pasando momentos complicados. Esto va por ellos", culminó. EFE

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