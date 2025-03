María Dueñas publicará una nueva novela en marzo, 'Por si un día volvemos'

Madrid, 8 ene (EFE).- La escritora María Dueñas publicará su nueva novela el 26 de marzo, 'Por si un día volvemos', una historia ambientada en Orán, la Argelia francesa, con la que espera "volver a seducir a los lectores".

María Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964), autora de títulos de éxito como 'El tiempo entre costuras' o 'Sira', ha anunciado este miércoles, a través de su editorial Planeta, el lanzamiento de su próxima novela.

La historia está ambientada en Orán, la Argelia francesa, frente a la costa sureste española: un territorio colonial al que un gran número de españoles se trasladaron como emigrantes o exiliados.

Dueñas ha señalado en una nota que escribirla ha sido un proyecto "apasionante" que ha recorrido de la mano de su protagonista, Cecilia Belmonte, que sucesivamente será también Cecilia Lagarde y Cecilia Aubert .

"Me he conmovido, he aprendido, he reconstruido un mundo que desapareció y he comprendido algunos entresijos, a veces luminosos y a menudo turbios, de la condición humana". EFE