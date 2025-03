Mazón asegura que está "puntualmente informado" de las reuniones del Cecopi: "No he dejado de atenderlas"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha insistido en que está "puntualmente informado" de los asuntos tratados en las reuniones del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de la emergencia de la dana y ha asegurado que no ha "dejado de atender" las evoluciones de la emergencia. "Las sigo hace muchísimo tiempo", ha afirmado.

El jefe del Consell, en declaraciones a los medios este viernes en Alcoi (Alicante), ha hecho hincapié en que él no es miembro de este organismo, al tiempo que ha destacado la "perfecta coordinación" de la Conselleria de Emergencias e Interior, que es quien tiene las competencias en esta materia.

Preguntado tras las críticas de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, el 'president' ha defendido que desde el Consell "lo que estamos haciendo es desarrollar nuestras ayudas y nuestra parte desde la gestión del gobierno". Frente a ello, ha deseado "la mejor de las suertes" a Bernabé en "su lucha con Diana Morant por el liderazgo del PSOE" en la Comunitat Valenciana.

"NO TENDRÍA NINGÚN INCONVENIENTE"

Y sobre las grabaciones de las reuniones del Cecopi, ha afirmado desconocer si se ha producido "una solicitud formal para realizar semejante cuestión" y ha argumentado que hay "un protocolo establecido" y que no le "consta" que existan estos archivos.

"Lo que yo siempre he dicho es que, si alguien lo pide, yo no tendría ningún inconveniente y creo que nadie tendría ningún inconveniente en que se grabara, pero no me consta que hayan grabaciones. Es una cuestión técnica que tendrá que preguntarle a la secretaria del Cecopi", ha zanjado.