Mechaal: "Enfermar en los Juegos me entristeció, me niego a terminar la pista así"

David Ramiro

Madrid, 2 ene (EFE).- Adel Mechaal lleva años siendo uno de los estandartes del mediofondo español. Tras enfermar en los Juegos Olímpicos de París, de los que salió con un sabor amargo, su objetivo para este 2025 es terminar su carrera en pista corriendo el 1.500 y el 5.000 de los Mundiales de Tokio al aire libre y también dar el salto al medio maratón, para participar en el primer Europeo en ruta de la historia en Bélgica.

Mechaal (El Jebha, Marruecos; 1990) llegó a España con dos años, a Palamós (Girona), y obtuvo la nacionalidad en 2013. Desde entonces, ha ido labrando una carrera deportiva jalonada de éxitos, tanto nacionales como internacionales, como el oro europeo en pista cubierta en los 3.000 metros en 2017, el subcampeonato continental bajo techo en 2023 o el cuarto puesto en el pasado Europeo al aire libre en los 5.000.

Su último gran resultado fue el pasado 31 de diciembre, cuando despidió el año con un tercer puesto en la San Silvestre Vallecana gracias a un tiempo de 27:40 en 10k. Además, lo hizo apenas un mes después de lograr en la Zara Speed Run, también sobre el asfalto madrileño, la mejor marca española en la distancia (26:46).

P: Ha cerrado el año de la mejor forma en Madrid y para este 2025 su objetivo más inmediato es correr un medio maratón en enero. Como opciones está Santa Pola y Sevilla. ¿Cuál será?

R: Con lo que acabas de decir creo que está claro cuál es la carrera que va a ser. Mi objetivo es correr un medio maratón, lo estoy preparando bien, y la intención es intentar hacerlo por debajo de la hora. Luego ya se verá.

P: ¿Tiene una hoja de ruta definida después para el resto del año?

R: He visto las expectativas que se van generando de cara al primer Europeo de ruta que se va a celebrar en Bruselas (Bélgica) el 12 y el 13 de abril. Ese es un objetivo inmediato. Como digo, quiero correr por debajo de la hora, así que por ahora estoy planteándome nuevos retos que me motivan como el medio maratón porque hasta ahora he corrido dos pero sin prepararlos. Esta vez será oficial porque va a ser como mi debut oficial así que veremos si esta carrera y esta distancia se me dan bien. Espero terminar con un buen sabor de boca.

P: Este año también hay Europeo y Mundial de pista cubierta

R: Iré al Europeo, casi seguro, a la prueba de 3.000. Como se puede ver me gusta competir, me gusta disfrutar de las competiciones, así que el objetivo está en el Europeo de Apeldoorn (Países Bajos) en pista cubierta en la prueba del 3.000 -6 a 9 de marzo- y luego preparar el Europeo de ruta al mes siguiente. Es la primera edición y me hace mucha ilusión hacer historia.

P: De cara al verano supongo que el objetivo será el Mundial de Tokio al aire libre

R: Todavía no tengo un calendario definido. Yo creo que este año, con la nueva competición que hay, el Grand Slam, y también con el Ultimate Championship, parece que hay más carreras que atletas. Se está congestionando muchísimo todo el calendario y eso es bueno para la afición, es bueno para los atletas y da muchísimas más oportunidades. El objetivo es estar en alguna Liga Diamante para bajar el registro que exige World Athletics y estar en Tokio en el 1.500 y 5.000.

P: ¿Le queda la espinita tras lo ocurrido en París?

R: Enfermar en los Juegos Olímpicos de París es algo que me entristeció mucho. Teóricamente iba a ser mi última temporada en la pista en París pero me niego a terminar mi carrera deportiva en la pista en esa manera. Este año vuelvo al 1.500 y a 5.000 para Tokio. EFE