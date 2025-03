Espadas celebra el relevo en Jaén y aconseja a Moreno aprender "la lección" de qué pasa si no se cumplen compromisos

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha trasladado este jueves públicamente su enhorabuena al socialista Julio Millán tras convertirse de nuevo en alcalde de Jaén al prosperar la moción de censura registrada por el Grupo Socialista junto al de Jaén Merece Más (JM+) contra el hasta entonces regidor Agustín González (PP), y ha animado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a que "aprenda la lección de lo que ocurre cuando no se cumplen los compromisos que se firman".

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', Juan Espadas se ha pronunciado así tras votarse la moción de censura en el Ayuntamiento de Jaén tras la que el portavoz socialista en dicho consistorio, Julio Millán, ha resultado investido alcalde por segunda vez, tras haber ocupado dicha responsabilidad en el mandato anterior.

El PSOE ha recuperado así la Alcaldía de Jaén con el apoyo del grupo Jaén Merece Más, que a mediados del pasado mes de diciembre rompió el pacto de gobierno alcanzado con el PP tras las elecciones locales de 2023, que permitió a Agustín González convertirse en primer edil al frente de un ejecutivo de coalición con JM+.

"¡Enhorabuena a Julio Millán y a todos los compañeros socialistas de la provincia!", ha escrito Juan Espadas desde la citada red social, desde donde el líder del PSOE andaluz ha celebrado que "los jienenses pueden volver a contar con un alcalde con la experiencia, la capacidad de gestión demostrada y la cercanía con los vecinos que le caracteriza".

De igual modo, Juan Espadas ha aprovechado para apostillar que espera que Juanma Moreno, "en vez de cuestionar la democracia y los acuerdos cuando no es él el protagonista, aprenda la lección de lo que ocurre cuando no se cumplen los compromisos que se firman".

VALORACIÓN DEL LÍDER DEL PSOE DE JAÉN

Por su parte, el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha mostrado también su satisfacción tras la aprobación de la moción de censura, y ha considerado que dicho relevo en la Alcaldía jiennense "es un triunfo para Jaén, porque va a salir ganando".

"La ciudad ha perdido más de un año y medio con el PP, pero empieza 2025 de la mejor manera posible, con Julio Millán como nuevo alcalde y con un equipo de gobierno que sabe lo que Jaén necesita, que tiene capacidad demostrada para la gestión y que, sin lugar a dudas, va a recuperar la alegría, la luz y las oportunidades para esta ciudad", ha sostenido Francisco Reyes.

Según ha informado el PSOE jiennense en una nota, el también presidente de la Diputación provincial ha asistido al pleno del Ayuntamiento de Jaén en el que se ha debatido y votado la moción de censura junto al secretario de Organización del PSOE-A, Jacinto Viedma; miembros del Grupo Parlamentario y responsables de la Comisión Ejecutiva Provincial, así como otros socialistas de la provincia.

"Este pleno marca un antes y un después trascendental para el futuro de la ciudad, porque quedan dos años por delante en este mandato municipal, y los afrontamos con el objetivo de que el Ayuntamiento vuelva a ser palanca de desarrollo para la capital, tal y como lo fue en el periodo 2019-2023", ha apuntado Reyes.

El responsable socialista ha lamentado además que el PP "haya insistido en sus pataletas antidemocráticas, en sus bulos y en sus mentiras", y ha considerado que "ha perdido una oportunidad de oro para demostrar que acepta las reglas del juego y que entienden lo que significa la democracia".

En cualquier caso, Francisco Reyes ha recomendado a los 'populares' que "se relajen", porque el Ayuntamiento y la capital "quedan en las mejores manos posibles".

"Aunque le pese a la derecha, Jaén vuelve a contar con el proyecto que fue un revulsivo para la ciudad en 2019, el proyecto que permitió iniciar un cambio, recuperar la capitalidad perdida y aspirar a oportunidades de desarrollo con las que antes no contaba", ha abundado Reyes, para quien Jaén "no podía seguir ni un minuto más con un PP que se había limitado a vivir de las rentas heredadas de Julio Millán, y que no levantaba la voz para reivindicar a la Junta de Andalucía lo que correspondía a esta ciudad".

"Ni el Ayuntamiento gestionaba, ni (Juanma) Moreno Bonilla cumplía con las inversiones y proyectos pendientes. Por tanto, era una situación indeseable que había que frenar y, a partir de ahora, habrá que revertir", ha continuado Francisco Reyes antes de concluir invitando al PP "a dejar el sectarismo a un lado y a trabajar por la ciudad, no sólo desde la oposición, sino por supuesto desde la Junta de Andalucía, donde tienen demasiadas asignaturas pendientes con esta ciudad", según ha apostillado el líder socialista jiennense.