El PP registrará este mes su Ley de Vivienda y pide a Armengol aparcar el "totalitarismo" y no vetarla como otras leyes

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado que el Grupo Popular registrará a primeros de enero en el Congreso su Ley de Vivienda y ha pedido a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, que facilite su tramitación parlamentaria y abandone el "totalitarismo" que, según ha dicho, ha demostrado este primer año de legislatura al vetar otras leyes de su partido.

Gamarra ha explicado que la Ley de Vivienda del PP, que está "prácticamente lista", pretende "dar respuestas" y ofrecer "soluciones al principal problema que tienen los españoles, que es el acceso a la vivienda".

La dirigente del PP ha indicado que esa proposición --que registrarán "en las primeras semanas de enero"-- apuesta por que haya "facilidades para la construcción de vivienda" y ha añadido que hablarán con otros grupos parlamentarios para que pueda salir adelante en el Congreso.

Sin embargo, se ha quejado de que las iniciativas que está impulsando el PP están siendo "paralizadas" y "bloqueadas" por el Gobierno de Sánchez. "Hasta 14 leyes han sido aprobadas en el Senado y hoy están paradas en el Congreso por Francina Armengol, la presidenta del Congreso, en un ejercicio absoluto de totalitarismo", ha denunciado.

"Esperemos que la Ley de Vivienda pueda seguir su tramitación y que, por tanto, podamos dar respuestas a los españoles en uno de los principales problemas que tenemos", ha asegurado Gamarra en una entrevista concedida a Europa Press.

"PEDRO SÁNCHEZ NO QUIERE ACUERDOS DE ESTADO Y MENOS CON EL PP"

Al ser preguntada si el PP estaría dispuesto a sentarse con el Gobierno para abordar el problema de la vivienda y la crisis migratoria para intentar llegar a acuerdos de Estado, Gamarra ha respondido que "Pedro Sánchez no quiere acuerdos de Estado y menos con el Partido Popular".

"Ha quedado clarísimamente demostrado en los últimos años. Su política es la de levantar muros, única y exclusivamente, a costa de lo que sea", ha afirmado, para añadir que un demócrata debe apostar por tender "puentes" como, a su entender, hace Alberto Núñez Feijóo. "Es una grandísima diferencia", ha apostillado.

En materia de migración, Gamarra ha subrayado que el PP "ha puesto encima de la mesa una propuesta de pacto de Estado para afrontar de verdad la crisis migratoria" que tiene España que surge del pacto sellado entre Feijóo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que "cuenta con el respaldo de los presidentes autonómicos" del PP.

"Pero quien no quiere una política migratoria porque no está en disposición de podérsela ofrecer a España y a los españoles, es el propio Pedro Sánchez", ha asegurado, para acusar al jefe del Ejecutivo de no tener "ninguna política migratoria para proteger" las fronteras españolas y de no "activar todos los mecanismos que tiene Europa" ante este problema.

Sobre si ve factible retomar las negociaciones en inmigración con el Gobierno ante la cifra récord de migrantes muertos este año en su intento de llegar a España, Gamarra se ha remitido de nuevo a la propuesta firmada por Feijóo y Clavijo que han trasladado a Pedro Sánchez.

A su entender, ése es "el marco" y "ahí se puede abordar esa crisis migratoria" dado que el mensaje de España hacia el exterior debe ser que la inmigración "siempre" sea "regular" y "ordenada". Sin embargo, ha dicho que no ha habido "respuesta" por parte del Gobierno.

"No hay una política. ¿Por qué? Porque sus propios socios, aquellos de los que depende Sánchez, le dificultan la posibilidad de un pacto de Estado y él va a anteponer siempre su permanencia en la Moncloa a la resolución de una crisis migratoria", ha afirmado.

EL PP LLEVARÁ AL SENADO SU LEY DE CONCILIACIÓN

Además, la secretaria general del PP ha anunciado que el PP llevará su Ley de Conciliación al Senado, donde los 'populares' cuentan con mayoría absoluta. El Gobierno vetó hace unas semanas la tramitación en el Congreso de la proposición de Ley de Conciliación del PP alegando que supone un coste de 1.385 millones.

Gamarra ha resaltado que es una ley que "responde a una necesidad de la sociedad española", con medidas como "incentivos fiscales para que las familias puedan conciliar", equiparación de los permisos de las familias monoparentales a los de las demás familias o "la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años". "¿Qué problema hay para que esto no salga adelante? ¿Por qué Pedro Sánchez lo veta?", ha preguntado.

"Evidentemente, esta ley es un compromiso de Alberto Núñez Feijóo con la sociedad española para que la sociedad española tenga un futuro. Y Pedro Sánchez la habrá podido parar en el Congreso, pero evidentemente la debatiremos y la llevaremos al Senado", ha manifestado.

Gamarra ha avisado que, si al final en esta legislatura "no es posible" aprobar esa Ley de Conciliación, el PP la aprobará en la siguiente legislatura "con una mayoría suficiente para hacerlo". "Y además nos comprometemos a que todo aquello que en las comunidades autónomas en las que gobernamos podamos hacer, lo vamos a hacer y ya lo estamos haciendo", ha dicho, citando por ejemplo la gratuidad de las escuelas infantiles.

REDUCIR LA JORNADA LABORAL: "LE FALTA MUCHA MADUREZ"

En cuanto a si el PP apoyará el acuerdo entre Trabajo y sindicatos para reducir la jornada laboral a 37,5 horas antes de finales de 2025, Gamarra no se ha pronunciado alegando que "primero lo tendrá que aprobar el Consejo de Ministros porque más que un diálogo social se podría denominar el monólogo social de la vicepresidenta de Sumar".

Así, ha afirmado que esa propuesta para reducir la jornada laboral "no cuenta con el acuerdo ni de su propio Gobierno". A su entender, eso es "también una anomalía absoluta" del Gobierno de coalición porque les presentan acuerdos que luego "ni tan siquiera están acordados dentro del Consejo de Ministros".

"Yo creo que a esa propuesta le falta mucha madurez y sobre todo le falta mucha realidad para que pueda ser posible", ha manifestado, para añadir que "avanzar en la flexibilidad de la jornada laboral tiene que venir de la mano del diálogo social y del acuerdo dentro del ámbito de la negociación colectiva".

Además Gamarra ha indicado que no se puede desvincular de la productividad. "Los españoles saben que en sus empresas las cosas son posibles si está garantizada la viabilidad de su propia empresa", ha apostillado.

La secretaria general del PP ha avisado además que en este debate "no se puede excluir a los autónomos", "a los pequeños y medianos empresarios" y "a la patronal" porque si se hace, esa reducción que se pretende "no será posible".

"Aspiramos a que esa flexibilidad en la jornada laboral que pueda conllevar la reducción en algunos casos, sea posible y somos en ese sentido muy claros: eso solo es posible si no pone en peligro la productividad y por tanto la viabilidad del futuro de esas empresas, y es dentro del marco de la negociación colectiva", ha abundado.

Al ser preguntada por la proposición de ley que está ultimando Sumar y que quiere registrar en el Congreso para blindar dentro de la Constitución el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, Gamarra ha asegurado que "las reformas de la Constitución tienen otras reglas del juego, y por tanto lo único que está buscando Sumar con eso es un brindis al sol, nada más".