Jose Oliva

Barcelona, 29 dic (EFE).- Baudelaire, Walter Benjamin y una hechicera inmortal transitan por la novela 'Cruces. Historia de dos almas', del escritor Alex Landragin, que sigue la estela del icónico 'S. El barco de Teseo', de Doug Dorts y J.J. Abrams.

El planteamiento del libro, con una paginación alternativa que genera intriga, deja al lector la libertad de decidir el comienzo de la historia.: Si se lee de forma continua, el lector se encontrará con tres historias diferentes, mientras que si sigue las indicaciones de paginación de la Baronesa es una única novela

'Cruces' (Duomo) es una aventura histórica, una historia de amor, un romance fantástico que desafía los géneros literarios para trasladar al lector a un mundo de misterio, amor y venganza a lo largo de tres siglos y por múltiples escenarios.

El autor, Alex Landragin, se presenta en el libro como un encuadernador y revela que él realmente no es el autor de este libro, sino que solo se encargó de encuadernarlo por encargo de una de sus clientas más fieles, Beattie Ellingham, más conocida como la Baronesa, quien le confía un manuscrito que se titula 'Cruces'.

Antes de siquiera comenzar su trabajo se entera de que la baronesa ha muerto y que al parecer su fallecimiento fue un asesinato porque a su cadáver le sacaron los ojos. Y es cuando Alex se pregunta si su muerte puede estar relacionada con el manuscrito que él tiene en sus manos.

En la novela aparecen personajes reales que forman parte de las historias: Walter Benjamin, uno de los protagonistas, trata de huir de los nazis desde Francia hacia Estados Unidos, pero en España encuentra la muerte por una sobredosis de morfina; y Charles Baudelaire, otro de los personajes, tiene una apasionada relación con la también real Jeanne Duval 'Alula' y muere producto de la sífilis que padecía.

El mundo de la alta costura tiene un espacio en 'Cruces' con Coco Chanel como una de las antagonistas, decidida a destruir a Alula.

En la trama confluyen diferentes géneros literarios, pues hay una historia de amor, que es el catalizador de todo lo que sucede, pero además hay crimen y misterio con una serie de asesinatos macabros, en los que le sacan los ojos a los cadáveres, y finalmente es una oda a la bibliofilia, ya que presenta al lector un manuscrito inédito, se habla de un libro que está escribiendo Benjamin, se da cuenta de la musa de Charles Baudelaire y de la existencia de las sociedades literarias secretas.

Se dice que el manuscrito es de la autoría del escritor Walter Benjamin, pero que no hay certezas de ello y el propio autor/encuadernador revela que no puede afirmar que el libro sea la obra perdida del reputado autor: "Su procedencia es demasiado incierta, su contenido demasiado fantástico, pero eso es lo que se afirma, y no hay nada verificable en él que contradiga esa hipótesis", asevera.

En el libro hay una clara referencia al 'Frankenstein' de Mary Shelley cuando Alula comprende que tras haber realizado un cruce con Joubert terminó creando un monstruo, su propio monstruo, a quien deberá encontrar y matar para acabar con su sufrimiento, y en esa búsqueda, al igual que el Doctor Frankenstein con su monstruo, será testigo de la maldad y sed de venganza de Joubert.

Al atravesar distintos siglos, el libro da cuenta de diversos momentos y contextos históricos en los que están insertos los personajes: la Luisiana esclavista, el París previo a la llegada de los nazis a Francia durante la Segunda Guerra Mundial o la expansión colonial del imperio francés tanto en África como en islas del Océano Pacífico. EFE