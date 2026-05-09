Un hombre detenido por la muerte de una mujer en el distrito madrileño de Carabanchel

Madrid, 9 may (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por su participación en la muerte de una mujer ocurrida este sábado en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.
Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Vox mantiene la campaña y dice que el luto es pedir políticas que protejan a los agentes
JJpD pide al CGPJ que investigue si se instalaron sistemas de escucha o espionaje en dependencias judiciales
Coco Gauff acaba con el sueño de la argentina Solana Sierra en tercera ronda
Las Palmas, sin margen de error ante un Andorra sin Piqué en la grada
La primera ingresada con sospechas de hantavirus sigue con tos en un hospital de Alicante
MÁS NOTICIAS