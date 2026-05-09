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Seun Kuti: "Todo lo que ofenda al capitalismo es silenciado"

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Cáceres, 09 may (EFE).- El músico nigeriano Seun Kuti asegura, en una entrevista a EFE con motivo de su participación en WOMAD Cáceres, que "todo lo que ofenda al capitalismo es silenciado" y reivindica el carácter político del afrobeat que sigue conectado con públicos de todo el mundo por su "mensaje de liberación, unidad y hermanamiento".

"El mundo siempre ha entendido eso de la música afrobeat", afirma el artista, hijo del legendario Fela Kuti, creador del género y figura clave de la música africana contemporánea.

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Kuti cerró anoche la programación de conciertos de la segunda jornada de la XXXIII edición de WOMAD Cáceres en la Plaza Mayor junto a la banda Egypt 80.

Preguntado sobre si el mensaje político del afrobeat se ha diluido con el éxito internacional del género, el artista rechaza esa idea y sostiene que el contenido político permanece incluso entre quienes no comprenden las letras: "Aunque no entiendas las palabras, lo sientes en la energía".

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El músico también defiende que no existe arte apolítico y afirma que "incluso cuando un artista dice que su música no es política, eso ya es una declaración política en sí mismo".

A su juicio, "no hay nada que no sea político".

Durante la conversación con EFE, el artista ha vinculado el nacimiento del afrobeat con la resistencia social y la conciencia de clase.

"Los pobres y los trabajadores tienen que reconectar para restaurar la dignidad", y reconoce que esa conciencia colectiva "se ha perdido mucho".

Kuti se muestra escéptico sobre la idea de que la música pueda transformar por sí sola la sociedad y asegura que el cambio depende de una voluntad colectiva previa.

"La música puede servir de inspiración, pero el mundo tiene que querer justicia", precisa.

En ese sentido, aboga por la necesidad de recuperar vínculos humanos y comunidades fuera de las redes sociales y los algoritmos.

"Hemos abandonado demasiado fácilmente las conexiones y las relaciones reales", lamenta, cuestionado acerca de 'qué puede hacer hoy una canción frente a algoritmos, redes sociales y desinformación'.

El músico nigeriano también considera que problemáticas denunciadas históricamente por el afrobeat, como la corrupción, la violencia policial y el neocolonialismo, no solo siguen presentes sino que se han recrudecido.

"La mano dura ya se ha quitado el guante", afirma, en referencia al endurecimiento de las dinámicas de poder globales.

Sobre el legado de su padre, Kuti combina reflexión y humor al ser preguntado en la entrevista por cómo reinterpretaría hoy la figura de Fela Kuti. "Evitando casarse con 27 mujeres en un día", bromea en referencia a ese matrimonio simultáneo el 20 de febrero de 1978.

Estas mujeres, conocidas como las ‘Reinas de Kalakuta’ (coristas, bailarinas y enfermeras de su comuna), se casaron con él en una ceremonia tradicional yoruba para protegerse de la persecución policial tras el asalto a su hogar.

Fue un acto político y de protección para mantener a su banda unida tras el ataque de 1977 a la Kalakuta Republic, explica su hijo.

"Si el mundo no quiere justicia, ninguna música podrá dársela por sí sola", añade Seun Kuti sobre el papel del afrobeat, que pasa por "recordar constantemente lo que falta, no sustituir la voluntad de cambio".

El músico insiste en que la función del arte no es ofrecer soluciones cerradas, sino mantener viva la conciencia crítica, en línea con el legado de Fela Kuti y el espíritu combativo que define al género desde sus orígenes. EFE

evp/csc/jdm

(foto)

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EFE

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