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Belarra pide que la crisis del hantavirus esté fuera de la "disputa política"

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Oviedo, 9 may (EFE).- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha afirmado este sábado que la actual crisis del hantavirus debería "estar fuera de la disputa política", puesto que se trata de una cuestión en la que las autoridades sanitarias "tienen que marcar la pauta".

"Yo confío en que las administraciones públicas y las autoridades sanitarias van a tomar las decisiones correctas, porque esa es nuestra mayor fortaleza, nuestro sistema sanitario público", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en Oviedo en una manifestación por la defensa de la oficialidad del asturiano y del eonaviego.

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Belarra ha señalado que le preocupa que la derecha "siempre utiliza cualquier oportunidad, incluso una crisis sanitaria", para "extender la crispación y su mensaje de odio".

"En este momento, hago un llamado a escuchar a las administraciones públicas y a no caer tampoco en el alarmismo, que creo que no ayuda en nada a resolver esta situación", ha señalado la secretaria general de Podemos.

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Por otra parte, ha sido preguntada por la propuesta de unidad que plantearon en abril en una charla la número dos de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

"Las cosas necesitan tiempo y yo creo que ese acto supuso un rayo de esperanza en un momento en el que mucha gente estaba desesperanzada. Si hay dos personas que pueden poner a la izquierda en pie y pueden hacer lo que hay que hacer con valentía y con capacidad de transformación para devolverle a la gente el orgullo de ser de izquierdas son Irene y Gabriel", ha indicado tras sostener que Podemos pondrá "todos sus esfuerzos en que ese camino se pueda recorrer". EFE

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