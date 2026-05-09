El argentino Tirante se venga de Norrie para avanzar a tercera ronda

Roma, 9 may (EFE).- El argentino Thiago Agustín Tirante avanzó este sábado a la tercera ronda del Masters 1.000 de Roma tras vencer al británico Cameron Norrie y tomarse revancha de la derrota sufrida ante el mismo rival hace dos semanas en el Mutua Madrid Open.

El argentino, de 25 años, aprovechó su oportunidad para vengarse ante un rival que el pasado 26 de abril le arrebató la posibilidad de avanzar en el Masters 1.000 de Madrid en tercera ronda, instancia que alcanzó ahora tras el encuentro contra Norrie.

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En Madrid, el de La Plata tumbó a un top-20, Tommy Paul, y ganó 14 de los 21 partidos que jugó en 2026, siendo esta la primera vez en su carrera que disputa un cuadro principal en Roma.

Tirante demostró un buen tenis y pasó por encima en dos sets y una hora y veintiséis minutos, ante un rival que alcanzó los octavos de final en Madrid, siendo superado por Jannik Sinner.

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Tras su victoria, el argentino se enfrentará en dieciseisavos de final al ganador del duelo entre el italiano Flavio Cobolli y el francés Terence Atmane. EFE