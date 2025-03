Zagallo, Eriksson, Beckenbauer, Menotti... 2024, el año negro de los entrenadores

Juan José Lahuerta

Madrid, 27 dic (EFE).- El año 2024 se despide con una larga lista de deportistas que desaparecieron para siempre y que dejaron huella. Muchos nombres conocidos escribieron una historia inolvidable que merece ser recordada. Pero un sector, el de los entrenadores de fútbol, algunos también ex futbolistas, fue especialmente golpeado: Mário Zagallo, César Luis Menotti, Sven-Göran Eriksson o Franz Beckenbauer encabezan la lista de los ilustres que dijeron adiós. Estas son sus historias:

A los 85 años se despidió para siempre uno de los técnicos más influyentes del fútbol argentino y mundial. Futbolista antes que entrenador (1960-1970 en clubes como Rosario Central, Racing, Boca Júniors, Santos o Juventus), se forjó una leyenda a través de los banquillos, desde los que impulsó una filosofía futbolística, el 'menottismo', en el que primaba la estética como camino hacia la victoria.

Tras consagrarse en Huracán, en 1974 fue designado seleccionador nacional de Argentina, un país que anteriormente siempre gozó de expectativas en los Mundiales aunque nunca cosechó buenos resultados. Se consagró en el Mundial de 1978, disputado en su país y sin Diego Maradona, cuya ausencia en la convocatoria final generó polémica. Dirigió a sus jugadores hacia la victoria, 3-1 en la final a los Países Bajos y se convirtió en una leyenda. Después ganó el Mundial juvenil de 1979, esta vez sí, con Maradona; y terminó su aventura con Argentina en el Mundial de España 1982, donde no pasó de la segunda fase. Continuaría su carrera en clubes como el Atlético de Madrid, Barcelona, River, Peñarol y Rosario, entre otros, hasta retirarse en 2007.

Los hitos del ex futbolista y entrenador brasileño Mário Jorge 'Lobo' Zagallo son prácticamente únicos. Falleció a los 92 años convertido en una de las grandes leyendas del fútbol mundial después de sumar a su palmarés cuatro títulos de campeón del mundo: dos como jugador (Suecia 1958 y Chile 1962), uno como entrenador (México 1970) y otro como ayudante técnico de Carlos Alberto Parreira (Estados Unidos 1994).

Zagallo fue el primer hombre en conseguir ganar un Mundial como jugador y después como entrenador. Después lograron esa misma hazaña Franz Beckenbauer (con Alemania en 1970 y 1990) y Didier Deschamps (con Francia en 1998 y 2018), pero el brasileño fue el pionero. Como jugador, vistió las camisetas de Flamengo y Botafogo y tuvo el honor de vivir con Brasil sobre el terreno de juego la irrupción de Pelé en Suecia 1958 y desde el banquillo su despedida en México 1970. Pudo ganar un quinto Mundial, en Francia 1998, también desde el banquillo, pero Francia se cruzó por el camino y privó a figuras como Bebeto, Ronaldo, Rivaldo o Roberto Carlos de proclamarse campeones del mundo.

En el fútbol clásico, cuatro son los nombres que figuran en los altares de todo buen aficionado: Alfredo di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer. Ya no queda ninguno, porque Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán y mundial, se apagó para siempre a los 78 años. Apodado 'el Kaiser', fue un futbolista elegante que bajo su interpretación del papel del libero cambió el fútbol.

Desarrolló gran parte de su carrera en el Bayern Múnich, club con el que conquistó tres Copas de Europa (1974-1976), una Recopa (1967) cuatro Bundesligas y cuatro Copas de Alemania, entre otros muchos títulos. Bajó el manto del club bávaro ganó dos Balones de Oro (1972 y 1976) y con la selección alemana alzó el Mundial de Alemania 1974 y la Eurocopa de Bélgica 1972. Después, igualaría a Zagallo y se convirtió en el segundo hombre en ganar un Mundial como jugador y entrenador tras dirigir a la selección alemana hacia el título en Italia 1990.

A los 76 años, y a causa de un cáncer de páncreas, falleció el entrenador sueco Sven-Göran Erikson, todo un ícono del fútbol británico que dirigió a la llamada 'Generación Dorada' de Inglaterra entre 2001 y 2006. Bajo su paraguas, nombres como David Beckham, Wayne Rooney, Frank Lampard, Steven Gerrard o John Terry ilusionaron a una afición huérfana de títulos desde el Mundial de Inglaterra 1966, el único que luce en su vitrina.

Eriksson, antes de entrenador, fue futbolista entre 1966 y 1975 de equipos de su país como el Torsby o el Karlkoga. Un par de años después de su retirada, inició su carrera en los banquillos. Antes de acceder al cargo de seleccionador inglés, dirigió a equipos como el Göteborg, Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria o Lazio. Con el Göteborg ganó una UEFA (1982) y con el Lazio una Recopa. Y al frente de la 'Generación Dorada' de Inglaterra se atascó en los cuartos de final de los torneos en los que participó: en esa ronda fue eliminado por Brasil en el Mundial 2002 y por Portugal en la Eurocopa 2004 y el Mundial 2006. Se retiró en 2018 después de dirigir a Filipinas.

Si hay un jugador que destacaba junto a Johan Cruyff en la mítica Holanda de los años 70, esa es la de Johan Neeskens, una de las figuras más visibles de la 'Naranja Mecánica', ícono con su melena rubia al viento, por su fútbol combativo e infalible con sus lanzamientos desde el punto de penalti, contundentes como una piedra. Su poderío en el centro del campo ensambló a un equipo y a una selección con las que ganó y acarició grandes títulos.

Con el Ajax, Neeskens ganó tres Copas de Europa consecutivas (1971-1973), una Copa Intercontinental, dos Ligas y dos Copas de los Países Bajos. Con Holanda, primer con Cruyff, fue subcampeón del mundo en Alemania 1974 (marcó el gol de Holanda en la final frente a Alemania); ya sin 'el Flaco', repitió subcampeonato en el Mundial de Argentina 1978. También jugó en el Barcelona (1974-1979) y alargó su carrera en el New York Cosmos, Groningen, Fort Lauderdale Strikers, Missouri Comets, Löwenbrau, Baar y Zug 94, club suizo en el que se retiró en 1991. En 2006, formó parte del cuerpo técnico de Frank Rijkaard en el Barcelona.

La lista de grandes porteros de la historia del fútbol español no es muy larga y pocos son los elegidos a acceder a ella. Ricardo Zamora, José Ángel Iribar, Luis Miguel Arconada, Iker Casillas, Andoni Zubizarreta, Antoni Ramallets, Javier Urruticoechea y... Miguel Ángel González. El portero del Real Madrid, fallecido a los 76 años, defendió la meta del club blanco durante casi dos décadas, entre 1967 y 1986. En esos años, demostró por qué le llamaban 'El Gato': ágil, con muy buena colocación y con unos reflejos espectaculares, marcó una época en Chamartín.

Pero también en la selección española, con la que participó en los Mundiales de Argentina 1978 y de España 1982. En el primero, dejó para el recuerdo una parada icónica ante Austria. Contestó a un zurdazo imparable desde dentro del área de Whilhem Kreuz con una palomita hipnótica que terminó con el balón pegado a sus guantes y que paralizó el tiempo en el estadio José Malfitani de Buenos Aires. Y aunque con España no ganó nada, con el Real Madrid disfrutó de ocho Ligas, cinco Copas, dos UEFAS y una Copa de la Liga.

El año 2024 comenzó con una triste desaparición, la de Carmen Valero, la primera atleta olímpica española, una pionera que se marchó para siempre el 2 de enero al fallecer en Sabadell a los 68 años. Valero, doble campeona del mundo de cross en 1976 y 1977, acabó con un territorio desértico entre las mujeres, muy pocas en España, que en aquellos años apostaban por calzarse las zapatillas en medio de una sociedad que se despedía del franquismo y que despertaba hacia la democracia.

En los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Valero consiguió el hito a las que muchas otras no pudieron acceder. Compitió en las pruebas de 800 y 1.500 metros. No se clasificó para ninguna de las dos finales, pero dejó una huella que después siguieron muchas otras. "Fui pionera, abrí las puertas, pero lo hice todo sin darme cuenta. Sólo ahora me doy cuenta de que realmente hice algo y la gente lo valora", recordó en una entrevista Carmen Valero, que una vez retirada desempeñó su vida laboral en una entidad bancaria.

El primer día de los Juegos Olímpicos de París, el 27 de julio, falleció una de las leyendas del atletismo español, Mariano Haro, que se apagó a los 84 años para dejar un rastro irrepetible e histórico que marcó un antes y un después en un deporte en el que aún hoy en día mantendría marcas estratosféricas. Eso sí, ninguna le sirvió para quedar campeón, porque siempre había alguien que quedaba por delante para fastidiar a un hombre sencillo que nació en Valladolid en 1940.

Creció en Becerril de Campos, a 16 kilómetros de Palencia, distancia que corría sin despeinarse. Pronto empezó a despuntar en la media distancia y participó sin suerte en sus primeros Juegos Olímpicos en México 1968. No alcanzó la final de los 10.000 metros. Sin embargo, en Múnich 1972 protagonizó una final histórica, con los mejores de la década, y contra quienes peleó hasta el final por una medalla. Acabó cuarto, con récord de España (27m 48,14s) que aguantó hasta 1983, cuando se lo arrebató Antonio Prieto. En Montreal 1976, con 36 años, fue sexto. Además, fue segundo en el Campeonato del Mundo de cross cuatro veces entre 1972 y 1975. Nunca ganador, pero siempre aguerrido, listo, pícaro, un genio de la meseta que puso el nombre del atletismo español muy alto.

Para muchos, Jerry West es el logo de la NBA, que no reconoce oficialmente haberse inspirado en el campeón con Los Ángeles Lakers en 1972 aunque su parecido es asombroso. Pero para todo el mundo, es indiscutible que es una leyenda del baloncesto que falleció a los 86 años que entró en el Salón de la Fama con todos los honores y derechos por primera vez en 1980, porque después lo haría en 2010 como integrante del equipo de los Juegos Olímpicos de Roma 1960 que se llevó el oro ante la Unión Soviética y en 2024 como ejecutivo.

Aquel oro olímpico en Roma marcó el inicio de una carrera en la que brilló con el uniforme de los Ángeles Lakers durante 13 temporadas. Llegó a nueve finales, y sólo ganó una, la de 1972. Seis derrotas llegaron ante sus históricos rivales de Boston, los Celtics. En otra, cayó ante los Knicks. Se retiró en 1974 y después, desde los despachos, construyó como manager general a los Lakers de Magic Johnson y Abdul Jabbar, consiguió a Kobe Bryant y durante los años 80 y 90 hizo un equipo ganador. Su silueta, botando inclinado la pelota, es la viva imagen del logo de la NBA, competición que ayudó a engrandecer.

Una de las muertes más tristes de todo 2024 en el mundo del deporte la protagonizó la maratoniana olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, asesinada por su novio, que la quemó viva en las afueras de su casa, en Eldoret (Kenia), desde donde fue conducida a un hospital en el que fallecería tres días después. No pudo superar las quemaduras que cubrieron un 75 por ciento de su cuerpo y Uganda se quedó sin una gran deportista y sin una gran mujer.

Cheptegei, fallecida a los 33 años, fue una corredora de fondo, larga distancia y maratón. Contaba con el récord nacional de maratón y en los Juegos Olímpicos de París finalizó la prueba en la posición número 44. A lo largo de su carrera, consiguió algunos logros, como un segundo puesto en el maratón de Florencia en 2023 y un decimocuarto en el Mundial que se disputó en el mismo año. La federación ugandesa expresó su tristeza por la muerte de la atleta y condenó los actos de violencia machista.

El 11 de febrero de 2024, un accidente de tráfico acabó con la vida del atleta keniano Kelvin Kiptun, que con tan solo 24 años se despidió para siempre de forma trágica e inesperada apenas cuatro meses después de firmar una hazaña en Chicago, donde completó los 42.195 metros con un tiempo histórico de 2:00:35. Por la noche, y junto a su entrenador Gervais Hakizimana, se dejó la vida en la carretera Eldoret-Kaptagat de su país.

Kiptum rebajó en 34 segundos la anterior plusmarca mundial, establecida por el bicampeón olímpico Eliud Kipchoge en el maratón de Berlín 2022: Se convirtió en el primer hombre en correr el maratón en menos de dos horas y un minuto y apuntaba a los Juegos Olímpicos de París para rebajar por primera vez el registro de las dos horas. No pudo ser. Un accidente maldito, le arrebató esa posibilidad.

Con tan solo una carrera de unos metros y un golpeo certero golpeo con su bota izquierda, Andreas Brehme, en un instante, entró en la historia del fútbol alemán. Su disparo desde el punto de penalti sirvió para batir al portero Sergio Goycochea, último obstáculo en los últimos minutos de la final del Mundial de Italia 1990 para derribar a Argentina. Brehme, infalible, marcó el gol de un partido que ganó Alemania 1-0 y que evitó que Maradona levantara dos Copas del Mundo consecutivas.

El fino centrocampista germano falleció a los 63 años tras firmar una brillante carrera en la que no solo sobresalió por aquel gol. El Kaiserlautern, Bayern Múnich, Inter y Zaragoza, disfrutaron de un jugador que desarrolló su carrera entre 1978 y 1998, cuando se retiró con tres Mundiales a sus espaldas (México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994) en los que marcó cuatro goles y levantó un título con su firma: el 8 de julio de 1990, en Roma, Brehme hizo historia.

Helmut Duckadam (65 años), portero rumano del Steaua Bucarest que detuvo todos los penaltis de la tanda de la final de la Copa de Europa de 1986 que dejó al Barcelona sin su primer título.

Artur Jorge (78 años), entrenador portugués que dirigió al Oporto hacia su primera Copa de Europa que levantó en 1987 tras derrotar al Bayern Múnich en la final.

Paquito García (86 años), leyenda futbolística del Valencia, parte de la plantilla que ganó con España la Eurocopa de 1964 y exitoso entrenador de equipos como el Villarreal, Valladolid, Valencia y Cádiz, entre otros.

Ricardo Alós (92 años), máximo goleador de Primera División con el Valencia en la temporada 1957/58 (19 goles) y de Segunda División con el Sporting en la 1956/57 (46 goles).

Dikembe Mutombo (58 años), jugador de baloncesto congoleño nacionalizado estadounidense y leyenda de la NBA durante 18 temporadas (1991-2009). Fue uno de los mejores defensores de la historia de la NBA, un gigante del tapón elegido mejor defensor del año en cuatro ocasiones e incluido en el mejor quinteto de la competición tres veces.

Bartolomé Beltrán (74 años), colaborador y divulgador en medios de comunicación sobre salud y ciencias bio-médicas y presidente del Mallorca entre 1995 y 1998, años en los que logró un ascenso a Primera División y una final de la Copa del Rey.

O. J. Simpson (76 años), 'running back' de los Buffalo Bills juzgado y declarado inocente por el doble asesinato de es ex esposa, Nicole Brown Simpson y de su amigo, Ron Goldman.

Paulino Monsalve (65 años), jugador de hockey español y medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980.

David Wilkie (70 años), nadador escocés triple medallista olímpico: plata en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 (200 metros braza) y plata y oro en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 en las especialidades de 100 y 200 metros braza, respectivamente. Además, otras cuatro medallas en los Mundiales de Belgrado 1973 (oro y plata) y Cali 1975 (dos oros).

Diego Orejuela (62 años), ex futbolista del Espanyol y capitán del conjunto 'periquito' subcampeón de la Copa de la UEFA de 1988 tras perder en la tanda de penaltis ante el Bayer Leverkusen.

José Ramón Ramos (81) años, jugador de baloncesto que militó en Estudiantes, Picadero y Real Madrid, club con el que ganó cinco Ligas, dos Copas de Europa y cuatro Copas. Con el Estudiantes, alzó otra Copa.

José María Caneda (77 años), presidente del Compostela entre 1987 y 2012. Bajo su mandato el club gallego ascendió de Tercera a Segunda B en la temporada 1989/90; de Segunda B a Segunda en la 1990/91; y en la 1993/94, de Segunda a Primera División. Además, protagonizó una pelea con Jesús Gil en la puerta de la antigua sede de LaLiga.

Moacir (54 años), ex jugador del Atlético de Madrid y del Sevilla en los años 90.

Eduardo 'Chato' González (80 años), ex jugador del Real Madrid y entrenador. Con el club blanco ganó tres Ligas entre los años 1966 y 1971.

Javier Gómez Navarro (78 años), secretario de Estado para el deporte entre 1987 y 1993). EFE

(Infografía)