El PP dice que su alianza con Junts y PNV en el plan fiscal muestra que Sánchez ha "perdido los apoyos parlamentarios"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes que la alianza de su partido con Junts y PNV en la reforma fiscal para tumbar el impuesto a las energéticas muestra que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha "perdido los apoyos parlamentarios" y que la legislatura "colapsó hace ya tiempo".

"Lo que está claro es que la mayoría de investidura ya no es una mayoría de Gobierno", ha declarado Bendodo en una entrevista en Telecinco, después de que el Pleno del Congreso aprobase este jueves por mayoría absoluta la derogación del artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas que se viene prorrogando desde 2023.

Se trata de una enmienda a la reforma fiscal que el PP introdujo en el Senado con su mayoría absoluta y que ahora se ha ratificado en el Congreso con apoyo de Junts y del PNV, que ya no quieren prorrogar el gravamen.

"LA MAYORÍA PROGRESISTA YA NO ES UNA MAYORÍA DE GOBIERNO"

Preguntado por si el PP considera ya como un interlocutor válido a Junts, Bendodo ha respondido que su partido tiene la capacidad de hablar con todos" y "pactar con casi todos", si bien hay "líneas rojas" que no van a cruzar.

"Los principios del Partido Popular son conocidos y no vamos a tragar con cualquier cosa. Evidentemente, no vamos a pactar ni vamos a negociar nada con los herederos de ETA, ni vamos a pactar nada con nadie que suponga el debilitamiento del Estado y la unidad de España. Eso está claro y el PP ahí se mantiene firme", ha esgrimido.

Eso sí, ha dicho que lo que está "claro" tras la votación de este jueves en el Pleno del Congreso es que "la mayoría en investidura ya no es una mayoría de gobierno", algo que, a su entender, se debe a que "la mayoría progresista no era real". "Si no, que vengan los votantes de Junts y del PNV y digan si se sienten progresistas y de izquierdas. Nunca lo han sido y no lo son", ha apostillado.

En este sentido, el responsable de Coordinación Autonómica del PP ha destacado que este jueves se pusieron de acuerdo "distintos partidos para bajarle los impuestos a los españoles, que es lo contrario que quiere hacer Pedro Sánchez".

"Estamos en una democracia y en una democracia el diálogo se tiene que producir entre todos. Otra cosa es llegar a acuerdos, que hay líneas rojas que nosotros nunca vamos a pasar. Ahora bien, si el PNV y Junts unen sus votos al PP y a Vox para bajarle los impuestos a los españoles, nos sentimos orgullosos de ese acuerdo", ha resaltado.

Bendodo ha reiterado que esa "mayoría de investidura" que permitió a Sánchez ser presidente "ya no es una mayoría de gobierno". A su entender, el presidente del Gobierno, "aparte de estar rodeado por la corrupción, ha perdido los apoyos parlamentarios".