El PP catalán pide quitar a Puigdemont la llave de la política española: "Es tóxico y radioactivo"

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha llamado a quitar la llave de la política española a Junts porque su presidente, Carles Puigdemont, "es material tóxico y radioactivo".

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press al preguntársele por la proposición no de ley que Junts ha presentado en el Congreso para exigir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza.

Fernández ha afirmado que Junts es "un partido claramente antiespañol que quiere destruir la democracia española", por lo que, a su juicio, se debe evitar que tenga la llave de la política española.

"A Junts hay que quitarle la llave de la política española, no hay que dársela, hay que quitársela", ha subrayado.

Preguntado por qué si cree que el PP debería apoyar esta cuestión de confianza, ha dicho que no le corresponde a él decidir qué debe votar el grupo de los populares en el Congreso.

En este sentido, ha aludido a su experiencia personal con el líder de Junts: "Todo el mundo que se ha acercado a Carles Puigdemont ha salido trasquilado, porque Carles Puigdemont es un producto altamente tóxico y radioactivo, y creo que no haberme acercado nunca a él no me ha venido mal".

POSIBILIDAD DE ACUERDOS

Al preguntársele por la posibilidad de que el PP de llegue a acuerdos con Junts en Madrid, Fernández ha diferenciado entre un acuerdo de gobierno y el apoyo puntual de los juntaires a una propuesta de los populares en cuanto a rebaja fiscal: "Si es para bajar un impuesto a la ciudadanía, pues que se sumen si quieren".

"Si es para hacer un pacto de gobierno, ya sabe lo que pienso: creo que, sinceramente, Carles Puigdemont es material tóxico y que todo el mundo que se ha acercado a él ha salido quemado", ha insistido.

El Pleno del Congreso ha aprobado este mismo jueves por mayoría absoluta derogar el artículo legal en el que se basa el gravamen temporal a las empresas energéticas que se viene prorrogando desde 2023, una enmienda del PP que se ha ratificado con el apoyo de Junts y del PNV.

COHESIÓN DENTRO DEL PP

En relación a la situación del PP catalán y preguntado por si hay cohesión interna, ha sostenido que, cuando los resultados electorales son positivos, "inmediatamente los problemas internos son menores", algo que asegura que pasa en el PP y en todos lados.

Sobre las relaciones entre el PP catalán y la dirección nacional del partido, ha asegurado que "la sintonía es máxima".

De cara a la celebración de un congreso de los populares, ha defendido que el PP es "un partido democrático" y que son los afiliados los que en última instancia deciden a su presidente, por lo que, textualmente, no tiene ningún miedo.

"Estoy muy orgulloso de formar parte de un partido político donde se puede discrepar sin que te expulsen como le pasó a Redondo Terreros en el PSOE; eso es lo que tengo muy claro, por tanto, no tengo ningún tipo de miedo", ha añadido, aludiendo al exdirigente socialista que fue expulsado del partido tras pronunciarse en contra de la Ley de Amnistía.