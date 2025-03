Comunidades loberas piden en el Senado rectificar protección del lobo por "insostenible"

Madrid, 19 dic (EFE).- Representantes de las CCAA donde viven el 96 % de los lobos de España han exigido hoy al Gobierno central que rectifique la decisión de considerar el lobo especie protegida ante la situación "insostenible" del mundo rural, y tras el anuncio de la Unión Europea de flexibilizar su régimen de protección.

Los consejeros responsables de la materia en Castilla y León, Galicia, Cantabria y La Rioja, junto con otros altos cargos de Aragón, Murcia, Extremadura y Madrid, han comparecido conjuntamente hoy en el Senado para reprochar la "imposición de la protección por cuestiones ideológicas y culturales, pero no científicas" del lobo ibérico, que fue incluido por el Ejecutivo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en 2021.

Las comunidades loberas han puesto de manifiesto "el clamor de nuestros territorios porque termine el ataque del Gobierno de España a nuestra ganadería, nuestros pueblos y nuestro medio rural".

El consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha calificado la situación de "insostenible" desde que el Gobierno central "endureció el régimen jurídico del lobo y sustrajo a las CCAA la capacidad de gestión de la especie", apelando a "razones ideológicas, sin ningún dato y en contra de las comunidades autónomas y del sector" primario.

"El tiempo ha venido a poner la razón encima de la mesa" ha asegurado, después de que el comité permanente del Convenio de Berna el pasado 3 de diciembre exigiera flexibilizar este régimen jurídico y, "en el caso de España, devolver la gestión de la especie a los gobiernos autonómicos" en una decisión apoyada por "cincuenta países, incluyendo la UE" y "con la opinión contraria sólo del Gobierno de España..., y el de Irlanda, que no tiene lobos".

Suárez Quiñones ha señalado que el último censo indica el crecimiento de las manadas en España desde 297 a 333 -un aumento del 12 %-, con el consiguiente aumento de daños a la ganadería que, sólo en Castilla y León, han crecido en un 31 %.

La consejera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, ha aportado más datos negativos incluso en el territorio gallego, "considerado históricamente una región lobera, ya que somos la segunda comunidad autónoma en número de lobos", y ha subrayado el hecho de que "Europa nos ha dado la razón" aunque "tuvimos que explicar que se habían falsificado los datos que en su día se dieron al eurocomisario" para justificar la protección actual de la especie.

Vázquez ha indicado que en los últimos dos decenios las manadas se incrementaron en Galicia en un 37 % y, desde que el lobo forma parte del LESPRE, los daños han crecido un 57 % con 10 muertes diarias de cabezas ganaderas: "hemos pasado de 2.800 ataques en 2023 a 3.300, sin haber concluido 2024".

"Esto no es un capricho, sino una necesidad", ha añadido, pues "el ganadero está totalmente desprotegido, crispado y asustado ante los ataques del lobo y del Gobierno central" y ha insistido en que "no queremos que desaparezca el lobo pero sí volver a gestionarlo, porque la vaca, el caballo, la cabra y la oveja también forman parte de la biodiversidad".

La consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, también ha insistido en la "situación de verdadera desesperación" de unos ganaderos que "ahora mismo están criando a sus animales para dar de comer al lobo", después de la decisión "completamente electoralista y unilateral" tomada en 2021.

Los ataques "se han multiplicado" con un censo de lobos que ha crecido un 92 % en los últimos años: "tenemos más 200 de lobos campando a sus anchas" por más de 4.000 kilómetros cuadrados, el 80 % de la región, deambulando "en la costa, en Val de San Vicente, en zonas fuertemente urbanizadas, en Torrelavega, en Corrales de Buelna..."

Los daños "han aumentado de 1,3 millones a 2,8 millones de euros" que "los ganaderos no quieren que les paguemos: no quieren el dinero sino sus animales, convivir como lo hemos hecho siempre" pero en la actual situación "no se va a extinguir el lobo sino los ganaderos".

Finalmente, la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente de La Rioja, Noemí Manzanos, ha denunciado la proliferación del lobo, del cual "en 2021 teníamos presencia evidente en 12 municipios y a día de hoy está en más de 50", mientras la cabaña ganadera "ha disminuido en los últimos tres años en un 13 % y el principal culpable ha sido el lobo".

En el primer censo en la zona había una única manada, en 2020 pasaron a ser tres, en 2022 ya eran cuatro y una compartida y "en estos momentos elaboramos el último censo que indica que el crecimiento va a continuar." EFE

ppm/cc