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Un juez de Tarragona con sobrecarga de trabajo, sancionado con 500 euros por retrasos

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Barcelona, 9 may (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha multado con 500 euros a un juez de Tarragona al concluir que, pese a su "pundonor" ante la "elevadísima carga de trabajo", optó por el "abandono selectivo" de algunos casos, lo que provocó que acumulara unas 300 sentencias pendientes, algunas durante años.

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso EFE, en la que la comisión disciplinaria del CGPJ impone a un magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Tarragona una multa de 500 euros por una falta leve por el retraso en la tramitación de procedimientos.

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La resolución del CGPJ cuenta con el voto particular de tres magistrados que eran partidarios de que la sanción al juez de Tarragona se elevase hasta los 2.000 euros al considerar que incurrió en una falta grave ya que consideran que era "conocedor" tanto del retraso como de la mayor antigüedad de los procedimientos que dejaba sin resolver, algunos durante años, debido a su "actuación selectiva".

El juez de Tarragona fue denunciado por la abogada Alba Tasies, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats, debido al retraso en dictar sentencia en un caso que arrancó en 2022 con una reclamación de un cliente suyo, en la que el juicio se celebró en noviembre de 2023 y la resolución final no se dictó hasta dos años después, en noviembre de 2025.

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En su resolución, que se puede recurrir, el CGPJ considera que el rendimiento del juzgado y la dedicación del propio magistrado "superaron sustancialmente" los módulos establecidos, ya que su carga de trabajo superó todos los indicadores: en 2022 en un 191 %, en 2023 en un 188 %, en 2024 en un 197 %, y en 2025 en un 278 %.

Ante esta sobrecarga, el rendimiento del magistrado sancionado fue del 235 % en 2022, del 192 % en 2023, del 264 % en 2024 y del 318 % en el primer trimestre de 2025.

Pese a ello, en mayo de 2022 tenía 86 sentencias pendientes de ser dictadas, una situación que, según el CGPJ, ha presentado una "evolución negativa", ya que cuando se le abrió el expediente disciplinario las resoluciones pendientes ascendían a 296.

"Posiblemente, su exceso de celo le ha arrastrado a esta situación, porque si hubiese señalado los procedimientos hasta un número que llevase aparejada una dedicación del 120 %, nadie le podría reprochar pasividad y habría podido resolver todos los procesos señalados", apunta la resolución del CGPJ.

En este sentido, el Consejo valora el "pundonor" del magistrado, que optó con "continuar año tras año en esta situación pese a sus dolencias, sin interesar una baja laboral".

Pese a la "elevadísima carga de trabajo constante, que no puntual" del juzgado, y la más que "excesiva dedicación del magistrado", la mayoría de la comisión disciplinaria del CGPJ considera que se le debe multar por una falta leve, ya que incurrió en "abandono selectivo en el dictado de resoluciones de su exclusiva competencia".

"Todo apunta -número elevado de asuntos resueltos y alta pendencia, al mismo tiempo- a una posible desacertada gestión de la agenda de señalamientos que impide al magistrado resolver, en tiempos razonables, todo aquello que celebra, y acaba optando por finalizar el mayor número de asuntos", apunta la resolución.

Los tres magistrados de la comisión disciplinaria del CGPJ que han emitido un voto particular consideran que se tendría que multar al juez de Tarragona con 2.000 euros por una falta grave, ya que consideran que los elevados datos de dedicación que acredita "se han obtenido a costa de posponer pronunciamientos", mediante una "actuación selectiva", lo que le hace "responsable" de las demoras.

"Puede resultar difícil comprender como, acreditando semejante rendimiento, puede acumular, durante años, la pendencia que consta acreditada, que ha dado lugar a quejas y denuncias por parte de la ciudadanía afectada", apunta el voto particular.

En este sentido, los tres magistrados partidarios de multar al juez con 2.000 euros subrayan que éste fue "plenamente consciente" de que su "inadecuada forma de resolver los asuntos" y su "posible desacertada gestión de la agenda de señalamientos" estaba generando retrasos. EFE

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EFE

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