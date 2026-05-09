Feijóo y eurodiputados del PP celebran este sábado el Día de Europa en Ceuta para reivindicar su europeidad

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, celebrará este sábado en Ceuta el Día de Europa para reivindicar la europeidad de la ciudad autónoma y también de Melilla, ejemplo, según los 'populares', de convivencia de distintas religiones "en armonía y respeto".

Feijóo estará acompañado en este acto por el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, y por la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), así como por un grupo de eurodiputados españoles, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'.

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La decisión de elegir Ceuta para este acto está cargada de simbolismo y se produce en un momento geopolítico convulso y en plena campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo. De hecho, el domingo Feijóo se desplazará a Málaga para participar en un acto junto al presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno.

SU SOBERANÍA Y PROTECCIÓN "NO ES OPCIONAL NI NEGOCIABLE"

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Este lunes, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, recalcó que tanto Ceuta como Melilla son "parte integral" de España y advirtió de que su soberanía y protección "no es opcional ni negociable". Por eso, exigió reforzar la presencia del Estado en ambas ciudades autónomas y su presencia en la Unión Europea.

"Tanto Ceuta como Melilla son parte integral de nuestra nación, de nuestra integridad y de nuestra soberanía. Las dos ciudades son frontera española y son frontera europea, son España y son Europa, y representan las políticas de tolerancia que tiene que haber en nuestro país, en las que, como saben, conviven culturas y religiones, en armonía y respeto", abundó.

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Además, Bendodo reivindicó para Ceuta y Melilla un estatuto europeo equiparable al de las regiones ultraperiféricas, lo que posibilitaría mejorar su financiación, así como su reconocimiento como territorios prioritarios para mejorar el acceso a los Fondos de Cohesión.

"Con la presencia del presidente Feijóo este sábado en Ceuta, por tanto, nuestro partido quiere reivindicar la europeidad de estas dos ciudades autónomas", aseveró el dirigente del PP ante la prensa tras la reunión del comité de dirección del partido.

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