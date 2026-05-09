PP-A y PSOE-A suspenden sus actos este viernes y sábado, Por Andalucía el sábado, Vox y Adelante no cambian agenda

El PP-A y el PSOE-A han decidido suspender sus actos públicos en las ocho provincias por la campaña electoral del 17M previstos para este viernes y sábado en señal de luto por la muerte de dos guardias civiles en un acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas onubenses.

Por Andalucía celebró el acto que estaba previsto en la tarde del pasado viernes en Puerto Real (Cádiz) aunque han cancelado la agenda de la mañana del sábado y toda la actividad en el provincia de Huelva durante el fin de semana. Máillo tendrá el sábado a las 19,00 horas un acto en Jaén.

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Por su parte, los candidatos a la Presidencia de la Junta de Vox, Manuel Gavira; y Adelante Andalucía, José Ignacio García, han mantenido sin cambios sus agendas previstas y celebraron los mítines programados para la tarde del pasado viernes en Marbella (Málaga), y Cádiz capital, respectivamente, y tampoco han cancelado sus actos previstos para este sábado.

Aunque Adelante Andalucía ha suspendido toda la actividad en la provincia de Huelva durante la jornada del viernes y el sábado.

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Los populares fueron el primer partido en anunciar la suspensión de sus actos de campaña este viernes y sábado después de que el Gobierno andaluz decretase luto oficial en la comunidad para este sábado. El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, participó por la mañana del viernes en Cádiz en el ciclo electoral de Europa Press Andalucía y también suspendió su agenda por la tarde del viernes.

El domingo, los 'populares' retomarán la campaña electoral en Andalucía con el primer acto conjunto de Moreno con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mitin en la ciudad deportiva Javier Imbroda. Ambos sí que estuvieron juntos en la precampaña, el pasado 19 de abril en Córdoba, con alcaldes del partido de todas las provincias.

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Por su parte, el PSOE-A canceló el acto público que tenía programado para la tarde del viernes en Montilla (Córdoba) su secretaria general y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y ha retrasado hasta el domingo el mitin programado inicialmente para este sábado en La Línea de la Concepción (Cádiz) por Montero con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en el que será su segunda presencia en campaña.