León XIV en el Parlamento español: las claves de una visita y un discurso históricos

Madrid, 9 may (EFE).- La visita de León XIV al Congreso de los Diputados durante su visita a España del próximo mes de junio no sólo será una cita histórica al ser el primer papa que hable ante el pleno de las Cortes Generales sino también por ser su primer discurso ante un Parlamento desde que fue elegido pontífice.

Será también el primer viaje del papa a un país de la Unión Europea, en un momento de máxima incertidumbre e inestabilidad global, por lo que se espera que su mensaje sea global y trascienda la realidad nacional, con una llamada a la importancia del papel de Europa en la diplomacia internacional y el multilateralismo pero también con una defensa de los valores democráticos y los derechos humanos.

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Un discurso que será uno de los más esperados de la agenda institucional junto al que pronunciará previamente, nada más llegar a Madrid el sábado 6 de junio, ante los reyes de España y otras autoridades en el Palacio Real. En esta cita, como suele ser habitual, sus palabras podrían recoger alguna referencia a la situación y la realidad del país.

La invitación de las Cortes

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La visita del pontífice al Congreso, confirmada oficialmente esta semana, se produce tras el interés mostrado desde el Vaticano a la presidencia de la Cámara Baja por acudir al Parlamento español, tras lo cual las Mesas de las Cortes acordaron por unanimidad remitir una invitación formal a León XIV para que interviniera en una sesión solemne como jefe de Estado.

León XIV será por tanto recibido con el mismo protocolo que el resto de altos mandatarios y jefes de Casas Reales de otros países que han visitado a lo largo de las últimas décadas el Parlamento español, como la reina Isabel II, Jacques Chirac, Frank-Walter Steinmeier, Boris Yeltsin, Vladimir Putin, Raúl Alfonsín, Mario Soares, Xi Jinping, o más recientemente Volodímir Zelenski.

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El acto solemne comenzará el lunes 8 de junio con la llegada del papa a la Carrera de San Jerónimo, desde donde accederá, a pie, al Patio de Floridablanca, donde será recibido por las altas autoridades del Estado. Desde allí se trasladarán al Salón de Pasos Perdidos para saludar a la Mesas de ambas cámaras y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

A continuación accederá al hemiciclo junto a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, momento que será una de las imágenes más destacadas de la visita de este papa, que pasará a la historia como el primero que habló ante el Pleno de las Cortes españolas.

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Con el hemiciclo y la tribunas de invitados y prensa a rebosar -al ser sesión conjunta estarán diputados y senadores en el salón de plenos- la sesión se abrirá con el discurso de Francina Armengol, quien dará la palabra a León XIV.

Esta semana el presidente de los obispos españoles, Luis Argüello, subrayaba la importancia de las palabras en el Congreso de "una autoridad moral y espiritual en el mundo entero" como el papa.

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Preguntado por una posible utilización política de esta visita a las Cortes, recordaba que aunque eso puede ocurrir siempre la invitación había sido por unanimidad en la Mesa de ambas cámaras. Y tras subrayar la importancia de este encuentro añadía: "Las posibles reacciones e interpretaciones no está en nuestra mano".

La visita del papa se produce en un momento de fuerte polarización en España, con posiciones enfrentadas entre el Gobierno y partidos de la oposición, PP y Vox pero también otros como Junts, por el proceso extraordinario de inmigrantes puesto en marcha por el Ejecutivo. EFE

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