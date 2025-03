Feijóo, a los trabajadores del PP en la Copa de Navidad: "No os enfriéis, no hay que perder el sprint del 2024"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido este martes a los trabajadores de la formación su labor en este 2024, en el que han logrado victorias electorales, y les ha pedido mantenerse activos el próximo año que, a su entender, no va a ser "tranquilo".

"No os enfriéis. No hay que perder el sprint del 2024", ha afirmado Feijóo, según han informado a Europa Press fuentes presentes en la tradicional Copa de Navidad que ha tenido lugar en la sede nacional del partido en la calle Génova.

En línea con el mensaje que ya lanzó este lunes a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo ha hecho un repaso de las citas electorales, empezando por la mayoría absoluta que revalidaron en febrero en Galicia, la victoria en las europeas de junio con "su mejor resultado en 15 años" o el avance del partido en los comicios de País Vasco y Cataluña.

Feijóo ha trasladado a los trabajadores del PP que esos resultados eran un mérito de todos y que, por lo tanto, el equipo que trabaja en Génova 13 y en los Grupos Parlamentarios era partícipe de los mismos, según han indicado las mismas fuentes.

ASEGURA QUE 2025 NO VA A SER UN AÑO "TRANQUILO"

El jefe de la oposición ha insistido -- como ya dijo este lunes a puerta cerrada ante la mayor del PP-- en que nadie sabe lo que puede ocurrir en 2025 y si puede haber elecciones. De hecho, ha recalcado que ni el presidente del Gobierno lo sabe porque es algo que no depende ni del PP ni de Sánchez, según las mismas fuentes.

Eso sí, Feijóo ha advertido a los trabajadores del PP que 2025 no va a ser un año "tranquilo". Por eso, les ha pedido no "enfriarse" sino mantenerse activos, ya que, a su entender, no hay que "perder el sprint" del año 2024.

El presidente del PP ha dedicado su mensaje final a agradecer la trayectoria de varios trabajadores del partido que se jubilan y a rendir tributo a los que cumplen más de 25 años prestando servicios con el Partido Popular.

Este lunes, ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo ya tuvo un emotivo mensaje con Ana Pastor, que se ha encargado estos años de la organización de los actos de la formación por toda España. Según dijo, ha trabajado de forma "leal" con el PP desde 1989 y les deja después de una "amplia trayectoria".