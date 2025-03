España reforzará la cooperación en materia de defensa con países de África para que el vacío ante Rusia no sea "total"

España quiere incrementar las actividades en materia de defensa y seguridad con más países de África, sobre todo de la región del Sahel, para que el "vacío" occidental en favor de Rusia en ese continente no sea "total".

El Sahel, cuya situación es muy inestable, es una zona prioritaria para la seguridad de Europa y para España en particular, pero los europeos han visto relegada su presencia y su capacidad de influir allí con la salida de las tropas europeas de países como Malí o Níger. Rusia y, en menor medida, China han ocupado ese hueco.

La intención de España es no romper el contacto y no abandonar el Sahel. Dado el poco éxito, en palabras de la cúpula militar, de las misiones de la Unión Europea (UE) en ese continente y la necesidad de mantener la presencia allí, la estrategia que se ha adoptado es la firma de acuerdos bilaterales. En este contexto, las fuentes citadas avanzan que es previsible un incremento de las actividades de seguridad cooperativa y de defensa en el corto plazo.

La idea es que el "vacío" ante Rusia no sea "total" y evitar que aquellos países que aún no han caído en el campo de acción de Moscú lo hagan, pero también intentar "no perder del todo" a los que ya están bajo su influjo. Asimismo, España cree que este modelo contribuirá a la estabilidad de África.

No obstante, la cúpula militar española cree que la estrategia de Rusia en África fracasará. En este sentido, no haber abandonado del todo la región reposicionará a España en un lugar óptimo para tener influencia en la región en caso de que eso ocurra.

ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO

Hasta ahora, España ha apoyado dentro de la UE la contribución a Mauritania de 40 millones de euros para el Colegio de Defensa, el equipamiento de batallones en la frontera con Malí y la fuerza conjunta del Sahel G5, según recoge la Estrategia África. En el marco de la African Union Peace Facility, España también apoyó una medida de asistencia de 15 millones de euros a través de la European Peace Facility, para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas de Mauritania.

España no está sola en su estrategia con el Sahel. Francia tiene planes de redespliegue militar en la región, tras verse forzado a retirar sus tropas de Malí, Burkina Faso y Níger. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha nombrado a un enviado personal, Jean-Marie Bockel, para diseñar una nueva 'hoja de ruta' sobre el futuro del despliegue militar francés en África.

La semana pasada, Bockel se reunió con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicarle que París aspira a reconstruir y renovar relaciones en el continente, ajustando su cooperación civil y militar, sobre todo en países que albergan bases militares francesas. Es decir, Senegal, Costa de Marfil, Chad y Gabón.