Pedro Martínez: “Hay una lucha de ritmo; veremos quién consigue imponerlo”

Valencia, 12 dic (EFE).- El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, auguró este jueves que el encuentro que disputarán este viernes ante el Tenerife va a ser “una lucha de ritmo”, ya que el equipo ‘taronja’, que busca tirar rápido y contar con muchas posesiones, es todo lo contrario a un conjunto insular que juega “a un ritmo muy bajo”, pero que es “tremendamente eficiente”.

El entrenador catalán, que no habló de la posibilidad de ponerse como líder tras un encuentro que decide al líder de la Liga ACB, explicó que su experiencia le dice que “ninguno de los dos equipos va a conseguir el ritmo el cien por cien de los ataques”, sino que habrá “momentos para el Tenerife y momentos” para el Valencia, pero se mostró convencido de que “quien domine más minutos, tendrá más opciones”.

“Tenerife juega con un ritmo bajo y eso me parece bien, es su ritmo y es tremendamente eficiente y nosotros hacemos lo contrario. Nosotros no siempre lo conseguimos y ellos normalmente lo consiguen pero la segunda parte ante Unicaja no pudieron”, señaló Pedro Martínez, seguro de que si Tenerife “consigue sus objetivos, normalmente gana el partido”.

“Vamos a tener que hacerlo muy bien”, subrayó el catalán, que apuntó que Tenerife “lleva muchos años con una misma estructura y una forma de juego que es muy exitosa, que les va muy bien y a la que son muy fieles”, al tiempo que también señaló que ahora mismo el conjunto canario es el más eficiente por posesión de la Liga y de los mejores en el rebote ofensivo.

Así, insistió en cuidar esos dos aspectos, mientras que también expresó su deseo de que Sergio de Larrea pueda jugar este viernes, aunque sigue con molestias. “Mañana por la mañana (en referencia a este viernes) veremos cómo está”, sostuvo.

El técnico que vive su segunda etapa en el Valencia Basket afirmó que sus grandes jugadores son “Fran Guerra, que claramente ha dado un paso adelante en su juego; (Giorgi) Shermadini, un grandísimo jugador, y luego buenos tiradores como (Aaron) Doornekamp, (Tim) Abromaitis o (Joan) Sastre, que recibiendo a pies quietos son geniales”.

“Pero (Bruno) Fitipaldo y (Marcelinho) Huertas son impresionantemente buenos. Tienen muchos puntos y hacen mejores a sus compañeros. Personalmente tengo una grandísima admiración por Marcelinho, por cómo juega, por su mentalidad y lo que hace, el liderazgo…”, recalcó Pedro Martínez que está “contento” por el rendimiento de Jovic y que cree que tendrá más minutos a lo largo de la temporada. EFE

