El Congreso debate la propuesta de Sumar de frenar la venta de Árqura, promotora de Sareb

Madrid, 12 dic (EFECOM).- La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados debate este jueves la proposición no de ley presentada por Sumar para frenar la venta de Árqura Homes, el vehículo promotor de la Sareb creado en 2019 y que aglutina una importante cartera de suelo finalista en España.

Además, el socio del PSOE en el Gobierno pide redefinir el objeto social de la Sareb hacia la promoción de vivienda pública y asequible y entiende que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se presenta como un actor clave para afrontar esta emergencia habitacional ante la escalada de los precios de venta y alquiler.

Sumar cree que la venta de una participación mayoritaria en Árqura podría tener consecuencias irreversibles y subraya que los principales interesados en esta operación son los grandes fondos, a los que señala como responsables de tensionar el mercado inmobiliario y les acusa de haber contribuido al aumento de precios y a la especulación, alejando la posibilidad de acceso a una vivienda asequible para miles de familias.

Esta operación, agrega Sumar, pone en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque público de viviendas que podría convertirse en un instrumento eficaz para ampliar la oferta de alquiler social y asequible, por lo que llaman a detener cualquier acción que implique una mayor privatización de los activos de la Sareb.

En este sentido, Sumar sostiene que desde su creación la Sareb ha priorizado la desinversión de activos para intentar recuperar el dinero público del rescate bancario pero que su naturaleza semipública, con el Estado como accionista mayoritario desde 2022, permite reorientar su estrategia hacia objetivos sociales.

"Esta crisis exige una respuesta contundente y sostenida por parte del Estado, así como una reconfiguración del papel de actores clave en el mercado inmobiliario para responder a las necesidades habitacionales de la población", añade en el texto.

En el marco de la Comisión de Vivienda también se debatirán y votarán otras proposiciones no de ley.

El grupo mixto pide al Gobierno una moratoria a viviendas turísticas y que no se conceda ninguna nueva licencia hasta el 1 de enero de 2028; que se limite la oferta de pisos turísticos al 2 % del total; se prohíban los pisos turísticos en viviendas plurifamiliares en zonas con emergencia habitacional; se limite la compra de viviendas por parte de no residentes; se prohíba la compra de vivienda para uso no residencial; se expropien del uso las viviendas vacías de grandes tenedores y se sancione la publicidad de pisos turísticos ilegales.

Las del PP van encaminadas a pedir al Ejecutivo nuevas alternativas habitacionales para jóvenes; garantizar la seguridad jurídica en las normas que afectan al planeamiento urbanístico; el impulso de reformas legislativas que favorezcan el acceso a la vivienda y la creación de un grupo de trabajo específico para ello o abordar con consenso el nuevo Plan Estatal de Vivienda.

Las del PSOE van encaminadas al impulso de políticas que favorezcan el acceso de los jóvenes a la vivienda y a la protección de la infancia en las políticas de vivienda.

Junts aboga por la modificación de los condicionantes, así como del importe de las ayudas del bono alquiler joven; el grupo parlamentario republicano pide garantizar el derecho a la vivienda y prevenir la especulación, mientras que Vox reclama destinar a vivienda social el patrimonio sindical acumulado. EFECOM