Sumar cree que los políticos sobraban en el funeral por víctimas de la DANA y el PSOE justifica que no acudiera Sánchez

La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso Águeda Micó considera que ningún político, más allá de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la DANA, debería haber acudido al funeral por las víctimas organizado este lunes en la Catedral valenciana por el arzobispo de Valencia, mientras que el PSOE ha justificado la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No tiene demasiado sentido y es bastante doloroso ver una primera fila engalanada para los Reyes y para políticos que no pintaban nada allí", ha comentado Micó en una rueda de prensa en el Congreso, incidiendo en que ese espacio debería de haber estado ocupado por los familiares de las víctimas y por representantes municipales de los pueblos afectados.

Tras denunciar que muchas familias de fallecidos se enteraron por la prensa de que se iba a organizar ese funeral y que otros no querían compartir espacio con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha subrayado que no se trataba de un "acto oficial" sino organizado por el arzobispado, con lo que no era "necesaria" la presencia de ningún político.

YA HABRÁ FUNERAL DE ESTADO

De su lado, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha señalado que el Gobierno estuvo "muy bien representado" por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, y que también estuvo el "máximo representante del Estado", en referencia a Felipe VI.

"Ya habrá un funeral de Estado", ha añadido, recordando que el Gobierno es partidario de seguir buscando a las personas que siguen desaparecidas antes de organizar esa "merecida" ceremonia en la que se da por hecho que sí acudirá el jefe del Ejecutivo.

Mientras tanto, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica M. Barbero, ha recordad que el funeral estaba organizado por el Azobispado y por ende se trataba de un "acto privado".

Para el diputado de En Comu Gerardo Pisarello, hubo "una representación institucional suficiente y de alto nivel" y, en todo caso, el principal compromiso con el pueblo valenciano es "aportar los recursos y el personal necesario" para "reparar a todas las víctimas" y contribuir a una pronta reconstrucción.

Por su parte, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha afirmado que no entienden la figura de este tipo de funerales de Estado en un país que es aconfesional y que en su caso tampoco habrían participado. Además, ha deslizado que la intervención del arzobispo de Valencia sintetizó "bien el espíritu de bipartidismo", pidiendo a PP y PSOE que fueran "amigos".