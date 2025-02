Sandra Sánchez: "Tenemos que conseguir más mujeres en puestos de dirección"

Madrid, 9 dic (EFE).- Sandra Sánchez, ex karateka campeona olímpica en Tokio 2020, y protagonista de la Jornada 'Ciudad Real impulsa el deporte femenino' que se celebrará el próximo jueves en el museo Quijote de la ciudad castellano manchega, reclamó este lunes "mayor presencia de mujeres en los puestos de dirección".

"Ya no es sólo el deporte en sí, sino todo lo que rodea el deporte. Tenemos que conseguir que haya más mujeres que crean que pueden estar en puestos de dirección porque cada vez estamos más formadas y preparadas. Necesitamos que sigan llegando esas oportunidades para que mis compañeras, que tienen tanto valor, puedan estar ahí y seguir desarrollando el deporte desde un punto de vista diferente”, explicó Sánchez.

“Jesús (Del Moral, su marido y entrenador) convive conmigo y se sorprende de que siga pasando y siga pasando tanto. No hay ningún día que no me encuentre algún comentario en redes sociales mandándome a la cocina”, explica la deportista de Talavera de la Reina (Toledo), “así que algún día voy a tener grabar algún vídeo haciendo karate en la cocina para todos esos que tanto les gusta verme allí”, dijo la bicampeona del mundo en declaraciones distribuidas por el gabinete de comunicación de G20 Publisport, organizador del evento.

“Como siempre he estado muy fibrada, me llegan a decir: ‘Has perdido tu feminidad, pareces un chico’. Comentarios que recibo prácticamente a diario. Yo ahora tengo un bagaje y soy mentalmente más fuerte, pero… ¿qué pasa con las niñas que reciben esos comentarios? Pueden acabar minando demasiado su confianza y su autoestima”, lamenta Sandra Sánchez.

La jornada del Foro, que será inaugurada el próximo jueves por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, tendrá a Sandra Sánchez como una de las panelistas que pondrán de relieve además la necesidad de ponderar el deporte femenino en los medios de comunicación.

Sandra Sánchez recuerda sus inicios en el karate “hace más de 30 años”: “En el dojo sólo estábamos otra chica y yo, pero sí tuve la suerte de que, una vez que te pones el karategi, todos éramos karatecas y no había una diferencia de karatecas chicas y karatecas chicos. La clase era igual para todos, pero cuando creces vas siendo más consciente de por qué no hay más chicas en el dojo, por qué no comparto con más chicas esta afición”.

“Todo eso ha ido cambiando con el paso de los años: ahora vas a cualquier gimnasio y el número de chicas se va igualando con el de los chicos”, explica la toledana, que no obstante aclara que “sigue habiendo cosas que mejorar”. “A nivel mundial tenemos la modalidad de kumite por equipos: en categoría masculina son cinco chicos y en femenina, tres. Llevamos muchos años reivindicando que se iguale el número de chicas en competición. Está costando trabajo, pero espero y deseo que se consiga pronto”, añade.

Tras retirarse de la competición en verano de 2022, Sandra Sánchez se dedica a transmitir el karate por todo el mundo a través de diferentes dando seminarios. "He creado una plataforma para toda esa gente que no tiene recursos, ayudándoles a que puedan viajar y seguir entrenando con nosotros. Soy presidenta del Comité de Atletas de la Asociación Internacional de Juegos Mundiales y estoy desarrollando proyectos para las madres lactantes, ayudándolas a conciliar la maternidad en el deporte. Estoy desarrollando ese proyecto en España con Iberdrola, que siempre apoya el deporte femenino, para que llegue a todas las federaciones”, explica.

En su afán de emprendedora, Sandra también ha relatado que en la fase final de su Trabajo de Fin de Máster (TFM) con LaLiga que está “haciendo real” porque “he creado una empresa para desarrollar una app que ponga en contacto los beneficios que pueden dar las empresas con la visibilidad de los deportistas olímpicos y paralímpicos”. EFE