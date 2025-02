Guerra reivindica la Transición que "para millones de jóvenes pertenece ya a la historia"

Madrid, 9 dic (EFE).- El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ha reivindicado este lunes la Transición y la Constitución española y ha lamentado que para "millones de españoles, sobre todo los jóvenes", sean una "gesta" que pertenece ya a la historia".

El exdirigente socialista ha participado en la presentación del libro 'En defensa de la Transición', de la jurista Teresa Freixes, que él ha prologado, y ha hecho un repaso histórico de la transición política de la dictadura a la democracia.

En ese sentido, ha recordado que tras la dictadura los partidos se pusieron de acuerdo y "cedieron parte de sus propuestas para el bien colectivo", para caminar hacia la democracia, "porque era lo que estaba reclamando la sociedad".

Un periodo, según ha dicho, que "no fue idílico" donde " hubo de todo, violencia política y crisis económica", pero dio lugar a "una Constitución que es una de las más modernas del mundo, que ha permitido un tiempo largo de estabilidad y prosperidad".

Guerra se ha mostrado a favor de introducir reformas en la Constitución, pero "no de una reforma" del propio texto: "No creo que sea necesario y no creo que haya flores en el jardín, no está el horno para bollos".

Además, el exdirigente ha sido muy crítico con la clase política actual y ha subrayado que hay dos cosas para las que "no se pide formación ni carnet": "Para tener un hijo y para gobernar un país".

"Entras tranquilamente como el más sabio y a lo mejor no sabes nada, es lo que está pasando, que tenemos una época en la que los actores políticos están en un grado de debilidad muy fuerte", ha indicado Guerra, quien ha asegurado que a pesar de que esta generación "está más preparada" que la anterior, las "mejores personas no van a la política".

Una "mediocridad" que, a su juicio, contribuye a la tendencia de "deshacer la unidad" a la que llegaron en 1978 y que "es una suerte de suicidio colectivo que no lleva a ninguna parte".

Por su lado, Freixes ha explicado que decidió escribir sobre la Transición después de constatar que está más en "entredicho" que nunca y se intenta "borrar y manipular" su recuerdo, por lo que había que "reflexionar sobre ello".

La jurista se ha referido también a la Constitución y ha recordado que, aunque "no se puede abordar absolutamente todo" en un texto constitucional, fue "pensada para el consenso y hecha para el consenso, algo que no está ahora de moda".

A su juicio, ahora mismo se "ningunea" al Congreso, donde únicamente se formalizan ideas que se generan fuera de la Cámara, y es necesaria una reforma del Senado. EFE

(foto)