Efemérides del 10 de diciembre

Madrid, 9 dic (EFE).- Efemérides para el martes 10 de diciembre de 2024.

Día internacional de los Derechos Humanos.

1710.- Guerra de Sucesión Española: El aspirante Borbón, el francés Felipe de Anjou (futuro Felipe V) se asegura el trono de España tras la derrota del pretendiente austriaco (Archiduque Carlos) en la Batalla de Villaviciosa (Guadalajara).

1763.- Primer sorteo de lotería nacional en España.

1809.- Guerra de la Independencia Española: Rendición de Gerona tras seis meses de asedio (tercero y último) por las tropas francesas.

1848.- El futuro Napoleón III, Luis Napoleón Bonaparte, elegido por mayoría en las elecciones a presidente de la República francesa.

1869.- Se aprueba el voto femenino en Wyoming, Estados Unidos.

1898.- Fin de la guerra hispano-estadounidense: España firma con EEUU el Tratado de París y renuncia a su soberanía de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y Guam.

1901.-Primera reunión de las comisiones encargadas de conceder el Premio Nobel, que acuerdan otorgarlo anualmente en esta fecha.

1903.-Pierre y Marie Curie y Henri Becquerel, Premio Nobel de Física por sus estudios sobre la radiactividad.

1906.-Roosevelt, Premio Nobel de la Paz. Ramón y Cajal, Nobel de Medicina compartido.

1911.-Marie Curie recibe su segundo premio Nobel, el de Química por su descubrimiento del radio.

1922.-Albert Einstein recibe el Nobel de Física por sus avances en teoría cuántica.

1936.- Eduardo VIII de Inglaterra redacta y firma su abdicación del trono británico para casarse con Wallis Simpson. Su reinado duró 327 días.

1941.- Segunda Guerra Mundial: La Armada japonesa hunde los acorazados ingleses "Prince of Wales" y "Repulse".

1948.- La Asamblea General de la ONU aprueba en París la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

1957.- Albert Camus gana el Nobel de Literatura.

1959.- Severo Ochoa, premio nobel de Medicina y Fisiología junto al estadounidense Arthur Kornberg.

1962.- Se estrena en Londres la película "Lawrence de Arabia" (David Lean).

1964.- Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz y asegura que cada centavo de los 54.000 dólares del galardón será usado para el movimiento de los derechos civiles.

1966.- Se edita, solo para EEUU, el disco "Got live if you wanted¡", de Los Rolling Stones.

1981.- Los países de la OTAN firman en Bruselas el protocolo de adhesión de España.

1983.- El dirigente polaco Lech Walesa recibe el Nobel de la Paz, que recoge su esposa.

1986.- La Fundación Nacional para las Ciencias de EEUU anuncia el descubrimiento de siete nuevas galaxias en la parte más vacía del universo, situada a 600 años luz de la tierra en dirección a la constelación denominada Bootes.

1993.- Los expresidentes sudafricanos Nelson Mandela y Frederik De Klerk reciben el Nobel de la Paz.

.- Se lanza DOOM, uno de los juegos de ordenador más influyentes en el género FPS.

1998.- El juez Garzón procesa a Pinochet por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas.

2000.- España gana por primera vez la Copa Davis de tenis.

2010.- Mario Vargas Llosa recibe el Nobel de Literatura.

2013.- Más de 90.000 personas asisten al funeral del expresidente de Sudáfrica Nelson Mandela en Soweto.

2020.- El Pazo de Meirás, residencia de verano de Francisco Franco, pasa al Patrimonio Nacional español, tras años de litigios con los herederos del dictador.

.- El Hospital Clínico San Carlos de Madrid, primero en España en implantar con cirugía mínimamente invasiva una prótesis transcatéter mitral en dos pacientes con valvulopatía mitral grave. No fue necesario parar y abrir el corazón.

2021.- En España, Carme Pinós, Premio Nacional de Arquitectura.

2022.- "El buen patrón" (Fernando León de Aranoa), mejor comedia del año de la Academia del Cine Europeo (EFA).

2023.- Reciben el Premio Nobel de Medicina Katalin Karikó y Drew Weissman, los científicos que pusieron las bases para el rápido desarrollo de las vacunas basadas en ARN mensajero que salvaron millones de vidas durante la pandemia de covid-19.

NACIMIENTOS

1815.- Ada Byron, matemática británica, primera programadora de ordenadores de la historia.

1902.- Dulce María Loynaz, escritora cubana.

1908.- Olivier Messaiaen, compositor francés

1923.- Jorge Semprún, político y escritor español.

1931.- Gonzalo Anes, historiador español.

1936.- Ramón Arcusa, cantante del "Dúo Dinámico".

1960.- Kenneth Branagh, actor y cineasta británico.

1989.- Marion Maréchal, política francesa.

2014.- Jacques Honoré Rainier Grimaldi, heredero del Principado de Mónaco, y su hermana melliza, Gabrielle Therese Marie.

FALLECIMIENTOS

1896.- Alfred Nobel, inventor sueco y fundador de los premios que llevan su nombre.

1936.- Luigi Pirandello, dramaturgo italiano, Nobel de Literatura 1934.

1967.- Otis Redding, cantante estadounidense.

1978.- Emilio Portes Gil, presidente de México (1928-1930).

1992.- Celia Gámez, cantante argentina y actriz de revista.

1993.- Juan Antonio Cabezas, escritor y periodista español.

2005.- Eugene McCarthy, exsenador demócrata estadounidense.

2006.- Augusto Pinochet, dictador chileno.

2012.- Antonio Cubillo, líder independentista canario.

2019.- Yuri Luzhkov, político ruso.

.- Pep Cortés, actor valenciano y director de teatro.

2020.- Antonio L. Bouza, poeta y crítico literario español.

2021.- Michael Nesmith, cantante y guitarrista de la banda de rock pop The Monkees.

2022.- Llorenç Soldevila, escritor y filólogo catalán. EFE