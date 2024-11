Feijóo: el Gobierno y sus aliados hacen el ridículo un día sí y otro no en el Congreso

Madrid, 20 nov (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al Gobierno y a sus aliados de hacer "el ridículo institucional" en el Congreso "un día sí y otro no" y ha apelado a recuperar, de manos de su partido, una política que se haga cargo de las necesidades y estado de ánimo de la ciudadanía.

Lo ha expresado en la presentación del libro 'Manuel Fraga, una biografía intelectual', del abogado y escritor Jesús Trillo-Figueroa y prologado por el propio Feijóo, en la que ha contrapuesto la trayectoria y figura del político gallego con la actual política.

"Un país no puede gobernarse desde el ridículo institucional como el que hace un día sí y otro no el Gobierno y sus aliados en el Congreso. Un país no puede estar sometido a los problemas políticos y judiciales de su presidente", ha reflexionado el líder del PP.

Ha considerado que España tampoco puede gobernarse "secuestrada por minorías con intereses contrapuestos" y ha opinado que "la izquierda de Estado que también protagonizó la Transición, está desapareciendo" porque está en manos de un líder -Pedro Sánchez- que sólo actúa en función "de su ego" e "intereses".

Por ello, Feijóo ha reivindicado la trayectoria "centrista y reformista" del PP, así como los resultados electorales que cree que le alzan con la victoria a nivel autonómico y nacional, y ha reclamado volver a "una política que sirva a la ciudadanía", y que "se haga cargo del estado de ánimo y de las necesidades" de los españoles, "para recuperar la credibilidad en las instituciones". EFE